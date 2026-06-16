Paraná: impulsan una ordenanza para regular el 147 y propone guardias de concejales los fines de semana

La ex concejal de Paraná Adriana Torner presentó un proyecto de ordenanza para crear un marco regulatorio del Sistema Municipal de Atención Ciudadana 147 e incorporar un esquema de guardias pasivas de concejales durante sábados, domingos y feriados, con el objetivo de fortalecer la atención de reclamos vecinales y mejorar la respuesta ante situaciones urgentes.

La iniciativa fue ingresada a través del mecanismo de participación ciudadana previsto en el Concejo Deliberante y lleva por nombre “Sistema Municipal de Atención Ciudadana 147 – Emergencia Respuesta Rápida (ERR)”.

Según explicó Torner, la propuesta busca institucionalizar el funcionamiento del actual sistema de atención al vecino y convertirlo en una política pública permanente. En declaraciones difundidas junto al proyecto, sostuvo que el municipio ya había avanzado en la implementación de una herramienta para canalizar demandas ciudadanas, aunque consideró necesario establecer una regulación específica que determine competencias, alcances y responsabilidades.

El texto plantea que el servicio funcione de manera permanente, las 24 horas de los siete días de la semana, y que tenga competencia para recibir, derivar y monitorear reclamos vinculados con alumbrado público, estado de calles, recolección de residuos, erradicación de basurales, desagües, señalización vial, ruidos molestos, animales sueltos, obras sanitarias y distintas situaciones de riesgo urbano o convivencia ciudadana.

Guardias pasivas de concejales

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la incorporación de un sistema de guardias pasivas para integrantes del Concejo Deliberante.

La iniciativa establece que durante fines de semana y feriados haya dos concejales designados —un titular y un suplente— con disponibilidad telefónica para tomar conocimiento de reclamos urgentes, realizar un seguimiento institucional de los casos e incluso concurrir a los lugares donde se registren las situaciones denunciadas.

Torner sostuvo que la medida apunta a fortalecer la cercanía entre los representantes y los vecinos, además de contribuir a una respuesta más rápida frente a problemáticas que afectan la vida cotidiana de la ciudad.

Informes en el recinto

El proyecto también incorpora mecanismos de rendición de cuentas. En ese sentido, prevé que los concejales que hayan cumplido funciones de guardia presenten un informe en la primera sesión ordinaria posterior, detallando los reclamos recibidos, las áreas municipales que intervinieron y las acciones impulsadas para cada caso.

La propuesta considera que los sistemas de atención al vecino constituyen herramientas fundamentales para canalizar demandas ciudadanas, detectar conflictos urbanos y mejorar la calidad de los servicios públicos.

En los fundamentos, la ex edil señala que las ciudades modernas avanzan hacia modelos de gestión basados en la cercanía institucional, la digitalización, la trazabilidad de los reclamos y la participación activa de la ciudadanía. En ese marco, afirma que la iniciativa busca consolidar en Paraná “un modelo de gestión pública más cercano, dinámico, participativo y comprometido con las necesidades cotidianas de los vecinos”.