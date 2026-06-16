Tomaron muestras de escritura a Pablo Laurta en la causa que investiga el crimen de Martín Palacio

Durante la mañana de este martes, se llevó adelante en los Tribunales de Concordia una audiencia vinculada a la causa que investiga el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, hecho ocurrido en octubre de 2025 por el cual se encuentra imputado el uruguayo Pablo Rodríguez Laurta.

Cabe recordar que en Córdoba, está imputado por el doble femicidio de Giardina y Mariel Zamudio. Su ex pareja y exsuegra.

Según confirmó la fiscal Daniela Montangie, la diligencia tiene por objetivo la formación de un cuerpo de escritura que será utilizado para una pericia caligráfica sobre un cuaderno secuestrado durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación.

La representante del Ministerio Público Fiscal explicó que se trata de una medida que no pudo concretarse con anterioridad debido a que el elemento secuestrado se encontraba en la provincia de Córdoba, situación que obligó a realizar diversas gestiones y coordinaciones entre jurisdicciones. "La prueba estaba en Córdoba, por eso no es una cuestión fácil, ni rápida", precisó la fiscal a Concordia 24 Noticias.

La pericia buscará determinar si las anotaciones contenidas en ese cuaderno fueron realizadas por el propio Laurta. Para ello, durante la audiencia se obtendrán muestras de escritura que posteriormente serán sometidas a análisis por especialistas.

Montangie también informó que la pericia balística ya fue concluida y que entre las medidas pendientes se encuentra el análisis de los teléfonos celulares incorporados al expediente.

Una vez finalizadas esas diligencias y agregados los informes correspondientes, la causa quedará en condiciones de ser remitida a juicio. La audiencia de este martes aparece, así como una instancia relevante dentro de una investigación que se encuentra transitando sus últimas etapas antes de llegar al debate oral.

Los crímenes

En Entre Ríos, Laurta está acusado del homicidio de Palacio, el chofer de 49 años desaparecido el 7 de octubre de 2025 y que cuyo cuerpo apareció desmembrado.

Palacio había sido contratado por Laurta para trasladarlo desde la terminal de Concordia hasta Rafaela. Fue visto por última vez el 7 de octubre y, días después, su Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba. Cuando Laurta ya estaba detenido por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, la Policía halló el 14 de octubre en Estación Yeruá un cuerpo mutilado sin cabeza ni brazos. El aviso fue de un vecino por olores extraños.

Posteriormente, el 30 de octubre, se encontraron más restos, incluyendo un cráneo y partes de un brazo, en Sauce Sur, una zona rural a unos 16 kilómetros de Rosario de Tala. Los estudios forenses confirmaron la identidad.

Con estas pruebas, los fiscales imputaron a Laurta como el principal responsable del crimen. La autopsia determinó que Palacio fue ejecutado de un disparo en la cabeza, descuartizado y arrojado en distintos puntos de Concordia y Tala.

La reconstrucción de la ruta del Toyota Corolla muestra que, tras salir de Concordia, pasó por zonas rurales de Federal, Yeruá, General Campos y San Salvador, evitando controles. Se presume que Palacio fue asesinado en las primeras horas del 8 de octubre, tras aceptar un viaje por el que iba a cobrar 1,5 millones de pesos.

El 9 de octubre, el auto apareció incendiado en Córdoba. Dos días después, Laurta mató a su ex pareja y a su ex suegra y, el 12, fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba cruzar a Uruguay con su hijo.