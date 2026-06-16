Informe de CEPA: desde la asunción de Milei se perdieron más de 370 mil empleos registrados en el país

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), advirtió que durante los primeros 28 meses de la gestión del presidente Javier Milei se produjo una significativa reducción de empresas y puestos de trabajo registrados en todo el país.

Según el estudio, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empleadores, lo que equivale a un promedio de 31 empresas menos por día. Asimismo, en el mismo período se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, a razón de casi 400 empleos diarios.

El informe señala que el sector más afectado en términos absolutos por la pérdida de empleadores fue el comercio mayorista y minorista, junto a la reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 6.836 empleadores menos. En términos relativos, el rubro más perjudicado fue el de servicios de transporte y almacenamiento, que registró una caída del 16,4% en la cantidad de empleadores.

En cuanto al empleo registrado, la construcción encabezó las pérdidas con 81.425 puestos de trabajo menos, seguida por la industria manufacturera, que registró una disminución de 79.263 empleos. También mostraron caídas significativas la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con 67.312 puestos menos, y el sector de transporte y almacenamiento, con una reducción de 64.660 trabajadores.

El trabajo destaca además que la construcción fue el sector más golpeado en términos relativos, con una retracción del 17,1% en la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.

Empleo doméstico

El relevamiento también pone el foco sobre el trabajo en casas particulares. Según los datos de la SRT, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 30.646 puestos registrados en el sector, pasando de 629.660 trabajadoras y trabajadores a 599.014. El informe advierte que se trata de un segmento especialmente sensible a los ciclos económicos y que suele reflejar rápidamente las dificultades de los hogares para sostener gastos.

Más de 370 mil empleos menos

Al sumar los puestos de trabajo registrados en unidades productivas y el empleo en casas particulares, el CEPA calculó que el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 personas en noviembre de 2023 a 10.116.346 en marzo de 2026. Esto implica una pérdida total de 370.487 puestos de trabajo registrados en poco más de dos años, equivalente a 435 empleos diarios.

Empresas pequeñas y grandes

El informe también analiza el impacto según el tamaño de las firmas. Del total de empleadores que dejaron de existir durante el período estudiado, el 99,75% correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, con una reducción de 26.382 casos. Las compañías de más de 500 empleados explicaron apenas el 0,25% de la caída, con 66 casos menos.

Sin embargo, al observar la pérdida de empleo, el fenómeno se invierte. El 67,1% de los puestos de trabajo destruidos se concentró en empresas de más de 500 trabajadores, donde se perdieron 228.084 empleos. En las firmas de menor tamaño la reducción fue de 111.757 trabajadores, equivalente al 32,9% del total.

Desde el CEPA concluyeron que los datos muestran un deterioro sostenido tanto en la cantidad de empleadores como en el empleo registrado durante los primeros 28 meses de gestión nacional, con especial impacto en la construcción, la industria, el transporte y el empleo doméstico.