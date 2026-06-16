En la Biblioteca Fermín Chávez de Nogoyá se presentará el libro de poemas “Justificación del silbo”

En la Biblioteca “Fermín Chávez” de Nogoyá - Caseros 967- se presentará este jueves 18 de junio, a las 19:30, el ciclo “Coloquios con la poesía – Poetas en vivo”.

Hay encuentros que pasan desapercibidos por la inmediatez de las pantallas. Y otros, que se viven en una dimensión más profunda cuando la cultura reafirma su presencia como ejercicio de memoria y sensibilidad colectiva. En tiempos atravesados por la inmediatez y el vértigo cotidiano, la poesía continúa ofreciendo un territorio distinto, una geografía de la pausa donde la palabra recupera su capacidad de revelación. Precisamente allí se inscribe una nueva edición del ciclo “Coloquios con la poesía – Poetas en vivo”, impulsado por Ediciones del Clé.

El próximo jueves 18 de junio, a las 19:30, la Biblioteca Popular “Fermín Chávez” de Nogoyá -ubicada en Caseros 967- volverá a convertirse en un espacio de encuentro para lectores, escritores, docentes, estudiantes y amantes de la literatura. En esta oportunidad, el protagonista de la jornada será el poeta Luis Arístides “Baby” Cherot, quien compartirá con el público su libro de poemas “Justificación del silbo”, una obra que invita a recorrer los matices de una voz poética construida desde la observación sensible del mundo y la búsqueda persistente de sentido a través del lenguaje.

La presentación y moderación del coloquio estará a cargo de Ricardo Maldonado -premio Literario Fray Mocho en el género Poesía en la edición 2007-, reconocido trabajador de la cultura entrerriana, cuya trayectoria se encuentra estrechamente ligada a la promoción de los valores regionales, la difusión de la literatura y el fortalecimiento de los espacios de participación cultural en la provincia.

La propuesta trasciende el formato habitual de una presentación editorial. Cada edición de “Coloquios con la poesía” busca acercar al público no solamente a los libros, sino también a los procesos humanos y creativos que les dan origen. La poesía deja de ser entonces un objeto distante para convertirse en experiencia compartida. El autor invitado dialoga con los asistentes acerca de los caminos de la escritura, las motivaciones que impulsan la creación, las lecturas que han marcado su recorrido y las preguntas que atraviesan su obra.

En ese marco, “Justificación del silbo” se presenta como una oportunidad para conocer de cerca la mirada de Cherot. El propio título parece sugerir una poética de la sutileza: la reivindicación de aquello que muchas veces se expresa en voz baja, como un silbo que atraviesa el aire y encuentra interlocutores atentos. La poesía, después de todo, suele habitar esos registros donde las grandes certezas ceden lugar a las resonancias, las intuiciones y los gestos mínimos que revelan dimensiones profundas de la experiencia humana.

Durante la velada, el público podrá participar de un coloquio abierto en el que se abordarán aspectos biográficos y literarios del autor, el surgimiento de su voz poética, los vínculos entre realidad e imaginación, así como la lectura de textos seleccionados de la obra presentada. También habrá un espacio destinado al intercambio directo con los asistentes, favoreciendo un diálogo horizontal que constituye una de las marcas distintivas del ciclo.

La iniciativa continúa consolidándose como una de las propuestas culturales más valiosas de la región. Su aporte excede el ámbito estrictamente literario para convertirse en una herramienta de formación ciudadana y construcción comunitaria. Cada encuentro estimula la lectura crítica, fortalece el vínculo entre autores y lectores, promueve el conocimiento de la producción literaria entrerriana y genera nuevas oportunidades para que la poesía circule fuera de los circuitos especializados.

No es casual que estas actividades encuentren su lugar en una biblioteca. Las bibliotecas populares han sido históricamente refugios de conocimiento, pero también ámbitos de encuentro y democratización cultural. Allí los libros dejan de ser únicamente objetos de consulta para transformarse en puertas de acceso a conversaciones que atraviesan generaciones y permite el diálogo de sensibilidades diversas.

La presencia de Luis Arístides “Baby” Cherot en Nogoyá se suma así a una serie de encuentros que vienen enriqueciendo el panorama cultural de la provincia. Su participación permitirá a los asistentes acercarse a una obra singular y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el lugar que ocupa la poesía en la vida contemporánea. Porque aun cuando los lenguajes cambian y las tecnologías modifican nuestras formas de comunicación, permanece intacta la necesidad humana de nombrar aquello que nos conmueve, nos inquieta o nos interpela.

El jueves 18 de junio a las 19:30 en una sala colmada de libros y memorias, volverá a producirse ese acontecimiento discreto pero fundamental que la literatura sabe ofrecer: el encuentro entre una voz que escribe y una comunidad dispuesta a escuchar. Allí, entre preguntas, lecturas y conversaciones, “Justificación del silbo” encontrará nuevos oídos para su música verbal y nuevas miradas para sus imágenes.

Nogoyá renovará así una tradición silenciosa pero persistente: la de reunirse alrededor de la palabra. Y mientras la voz de Luis Arístides “Baby” Cherot recorra la Biblioteca Fermín Chávez, la poesía volverá a cumplir una de sus funciones más antiguas y necesarias: recordarnos que toda comunidad también se construye a través de los sueños, las memorias y las palabras que comparte.