Trasplante inédito en el Garrahan: gemelas recibieron riñones del mismo donante y las operaron en simultáneo

Mayra y Daiana tienen 14 años y padecen una enfermedad genética que les afectaba gravemente los riñones.

Lo último que recuerda Daiana antes de entrar al quirófano es que estaba escuchando música. Después se quedó dormida. Del otro lado de una puerta, en otro quirófano, estaba su hermana gemela Mayra atravesando exactamente el mismo momento.

Las adolescentes, de 14 años y vecinas de Laferrere, se convirtieron en protagonistas de un hecho inédito en el Hospital Garrahan: fueron trasplantadas de riñón en simultáneo con órganos provenientes de un mismo donante.

Las gemelas padecen poliquistosis renal autosómica recesiva, una enfermedad genética que afecta los riñones y el hígado y que les había provocado insuficiencia renal crónica. Tras varias semanas de recuperación, ya recibieron el alta y continúan con controles médicos periódicos.

Un llamado inesperado

Mayra y Daiana habían llegado al Garrahan en agosto del año pasado, derivadas desde el Hospital de Niños de San Justo. Durante años convivieron con controles frecuentes y una dieta estricta, pero en los últimos meses la enfermedad comenzó a avanzar y los seguimientos médicos se volvieron cada vez más frecuentes.

En diciembre, los especialistas decidieron incorporarlas a la lista de espera para trasplante.

El llamado llegó cuando menos lo esperaban. Habían ido al hospital para un control de rutina junto a su mamá y terminaron internadas.

"Estábamos en el hospital con mi hermana y mi mamá y nos dijeron que nos teníamos que quedar", recordó Mayra.

Poco después, los médicos les confirmaron que había aparecido un donante compatible.

Dos quirófanos, una misma historia

El operativo comenzó la tarde anterior al trasplante. Los riñones provenían de un único donante de la ciudad de La Plata.

A las seis de la mañana del 16 de abril, las gemelas ingresaron de manera simultánea a dos quirófanos distintos.

"Entraron en forma simultánea a dos quirófanos, se formaron dos equipos de anestesia, con técnicos de anestesia, circulantes, urólogos, especialistas cardiovasculares y nefrólogos; un total de 20 personas intervinieron en las cirugías", explicó Juan Ibáñez, jefe de clínica del Servicio de Nefrología del Garrahan.

La intervención concluyó cerca de las 10.30 de la mañana y ambas pacientes comenzaron a producir orina normalmente, uno de los primeros indicadores de que el trasplante había sido exitoso.

El trasplante antes de la diálisis

Para los médicos, uno de los aspectos más importantes del caso fue que las adolescentes pudieron recibir los órganos antes de necesitar diálisis.

"Uno de nuestros objetivos principales es agilizar la evaluación de pacientes con enfermedad renal avanzada para su ingreso en lista de espera, permitiendo que reciban un trasplante renal y evitando así el inicio de la diálisis", señaló Ibáñez.

Según explicó, este tipo de abordajes permite una mejor evolución clínica y una mayor calidad de vida a largo plazo.

La poliquistosis renal autosómica recesiva es una enfermedad hereditaria poco frecuente caracterizada por el desarrollo progresivo de múltiples quistes en ambos riñones. Con el tiempo puede provocar hipertensión arterial, sangre en la orina e insuficiencia renal crónica.

Un caso inédito

El caso de Mayra y Daiana marcó un antecedente para el hospital pediátrico.

Si bien el Garrahan realizó 55 trasplantes renales durante 2025 y concretó 14 procedimientos simultáneos, nunca antes había llevado adelante un trasplante renal simultáneo en hermanas gemelas utilizando órganos provenientes de un mismo donante.

Los médicos destacaron que el resultado fue posible gracias al trabajo coordinado de los equipos de trasplante y de las distintas áreas que participaron del operativo.

Los planes para el futuro

Durante la internación, las adolescentes extrañaron especialmente el colegio y a sus compañeras.

"A mí me gusta leer mangas en el celular", contó Mayra. "A mí me gustan más las matemáticas", respondió Daiana.

Ahora, ya en su casa y con una evolución favorable, empiezan a pensar en los proyectos que habían quedado en pausa. Entre ellos aparece un sueño compartido: ver en vivo a BTS, la banda surcoreana de la que son fanáticas.

Y también imaginan un futuro ligado al cuidado de los demás. Dicen que les gustaría ser enfermeras para ayudar a personas que atraviesen situaciones parecidas a la que ellas lograron superar.