Habrá una nueva función del ciclo Un Domingo de Teatro

Este domingo 21 de junio se realizará otra función de Un Domingo de Teatro, a partir de las 20 en La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná). Con entrada libre y gratuita, se presentará “Flausina la de esos López” (desde Villa Elisa). Organizan la Secretaría de Cultura provincial y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

La obra contará con la actuación de Marcela Mesaros y Eduardo Velázquez y la dirección de Huber Díaz y Eduardo Velázquez. Este proyecto teatral es el resultado de las muchas lecturas de autores de Brasil que describen la vida en el sertón (una vasta región geográfica semiárida del Nordeste de ese país), a lo cual aúnan la experiencia recogida en su infancia y adolescencia por Eduardo Velázquez en el medio rural argentino.

Ambos territorios tienen puntos en común, cincelando caracteres y conductas similares en sus pobladores en una simbiosis entorno y personas.

Flausina relata el derrotero de una infancia ferozmente interrumpida, hasta sus fallidos y forzados matrimonios y parejas, maternidades y viudez, para lograr el empoderamiento como mujer independiente. Su sagacidad e inteligencia más su deseo de superación le permitirán sortear escollos para llegar a la frase: “...quiero el buen bocado que desde niñita la vida me privó”.

Un Domingo de Teatro es parte de Cuac! Cultura Activa, un programa anual que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia. Los elencos y obras que integran el ciclo fueron seleccionados en una convocatoria abierta y federal.