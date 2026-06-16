Básquet asociativo: Recreativo volvió a ganar y está en semifinales

Recreativo barrió la serie frente a Quique Club y se metió en las semifinales del Apertura de la APB.

Recreativo consiguió su objetivo, volvió a ganar y se metió entre los 4 mejores del campeonato. El Bochas derrotó a Quique Club por 68 a 49 y así barrió la llave de cuartos de final por 2 a 0. Por su parte, Estudiantes forzó el duelo con Ciclista a un tercer y definitivo encuentro al superarlo de local por 59 a 56 para empatar 1-1.

En uno de los partidos disputados en la noche de este lunes, Recrrativo tenía la inmensa oportunidad en su cancha de cerrar su duelo con el difícil Quique. Tras su triunfo de visitante, el Bochas cambió la ventaja deportiva y logró ganar también de local. Fue por un amplio 68 a 49.

Pablo Bogado y Juan Krapp fueron los máximos anotadores del ganador con 10 puntos cada uno, mientras que Krapp fue la figura del encuentro al registrar una valoración de +23, consigna Paraná Deportes.

En el otro duelo, Estudiante se hizo fuerte, no se rindió y ahora su mano a mano con Ciclista se define en un tercer encuentro. Al igual que en el primer choque, el partido se definió en los instantes finales. Fue por 59 a 56, en un partido de bajo goleo.

En un partido de trámite equilibrado y con goleo repartido, el conjunto local cerró mejor el encuentro para quedarse con la victoria y estirar la definición a un tercer partido, que se disputará en el estadio Juan Baglietto. Joaquín Llorens fue el goleador del juego con 15 puntos.

Las series de cuartos de final continuarán en la noche de este miércoles con los partidos revanchas entre Echagüe y Talleres y Olimpia ante Unión de Crespo.