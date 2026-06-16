La Selección argentina se prepara para su debut: “Ilusión y ambición"

Leo Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, entre otros, compartieron su emoción de cara a un nuevo mundial. Faltan tan solo horas para el gran debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 donde se enfrentará a Argelia en el Kansas City Stadium de Estados Unidos a las 22 (hora Argentina).

La Selección argentina se enfrenta con Argelia, en el que será su tan ansiado debut en el Mundial 2026Desde ayer a la noche, los jugadores expresaron sus sensaciones de cara a un nuevo Mundial tras consagrarse campeones del mundo en Qatar 2022.

De acuerdo con los posteos que pudo reunir la Agencia Noticias Argentinas, el plantel de Lionel Scaloni celebró la unidad y destacó la ilusión de sus compañeros.

Nicolás Otamendi, emocionado por el inicio del campeonato, expresó: "Mañana comienza lo importante. Vamos Argentina, por nosotros, por nuestras familias y por los más de 50 millones de argentinos que nos alientan y nos acompañan. Juntos, Argentina. Convicción, ilusión y ambición".

Julián Álvarez compartió un video de los entrenamientos del lunes en el que hacía su típica señal de "la araña" frente a cámara.

Por su parte, Leandro Paredes se reunió con su familia previo al enfrentamiento y escribió: "Mi mundo", junto a un emoji de la bandera argentina.

El 10 de la Selección, Lionel Messi, compartió una imagen del plantel reunido en un círculo con la frase: "Juntos".

Enzo Fernández también manifestó su emoción por el campeonato: "Empieza lo más lindo. Vamos Argentina".

Como también el Cuti Romero: "Mañana arranca nuestro sueño @afaseleccionTodos juntos", destacó el jugador en Instagram.

Por otra parte, Rodrigo De Paul fue sincero con sus pensamientos y dijo "estar listo" para este nuevo desafío: "Y ahí voy.. a jugar otro mundial, a representar a mi país en la competencia más importante del mundo y no puedo dejar de pensar en ese niño que solo tenía sueños y una pelota bajo el brazo. El camino será duro, pero estoy listo! Estamos Listos", cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.