Tierra Bomba celebra 11 años de historia, música y comunidad con una gran fiesta en Paraná

Este sábado 20 de junio, Tierra Bomba celebrará su undécimo aniversario con una noche especial que promete reunir música, baile, brindis y reencuentros en su emblemática casona de calle Urquiza 1.214, en Paraná. La propuesta incluirá la presentación en vivo de Sabor Canela y una promoción especial de canilla libre de cerveza, fernet y gin tonic hasta las 22, en una celebración pensada para quienes han acompañado el crecimiento del espacio cultural a lo largo de más de una década.

La invitación fue difundida a través de las redes sociales del proyecto, donde convocaron a la denominada "población tierrabombística" a sumarse al festejo. "Cumplimos 11 años y como la población tierrabombística merece festejar, me haría feliz que vengas", expresaron desde la organización.

Más que un aniversario, la celebración representa un nuevo capítulo en la historia de uno de los espacios culturales independientes más importantes de Paraná. Desde su nacimiento, en junio de 2015, Tierra Bomba se convirtió en un lugar de referencia para la música en vivo, el encuentro comunitario y las expresiones artísticas que encuentran pocas veces lugar en los circuitos más comerciales.

Una idea que nació entre amigos

Tierra Bomba surgió por iniciativa de un grupo de hermanos y amigos atravesados por una pasión común: la música. Lo que comenzó como la organización de peñas y encuentros culturales fue tomando forma hasta convertirse en un proyecto estable que encontró su hogar en una antigua casona del microcentro paranaense.

La primera actividad realizada bajo el nombre Tierra Bomba tuvo lugar en junio de 2015 y reunió a las bandas Canciones de Luca y Sumo y Factor Fun. Aquella noche, organizada con recursos mínimos, superó todas las expectativas y marcó el inicio de una experiencia que continúa vigente once años después.

Con el paso del tiempo, el espacio fue consolidando una identidad propia, basada en la cercanía entre artistas y público, la diversidad de propuestas y una gestión sostenida por el trabajo colectivo y la convicción de que los espacios culturales independientes son fundamentales para la vida de una ciudad.

A lo largo de estos años, por el escenario de Tierra Bomba pasaron cientos de músicos y proyectos artísticos de Paraná, de distintas provincias argentinas y también de otros países. La programación incluyó desde artistas emergentes hasta nombres consagrados de la música popular.

Entre quienes compartieron su arte en la casona se encuentran Orlando Vera Cruz, Teresa Parodi, Andrea Prodan, Fernando Samalea y el Zorrito Von Quintiero, además de una extensa lista de bandas, cantautores, DJs y propuestas escénicas que encontraron allí un espacio para desarrollar su trabajo.

La búsqueda artística del lugar estuvo siempre vinculada a proyectos genuinos, con fuerte identidad propia y una mirada que privilegia la calidad artística por encima de las lógicas exclusivamente comerciales.

Una casa con historia

El espacio funciona en una casona patrimonial de principios del siglo XX que forma parte del patrimonio arquitectónico de Entre Ríos. El edificio también guarda una historia profunda para la ciudad: durante la última dictadura cívico-militar fue sede de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos y allí permanecieron detenidas personas de manera clandestina.

La resignificación de ese lugar a través del arte, la música y los encuentros culturales constituye uno de los aspectos más simbólicos del proyecto. Donde alguna vez hubo silencio y violencia, hoy hay canciones, conversaciones y actividades abiertas a la comunidad.

Si algo caracteriza a Tierra Bomba es la comunidad que se formó alrededor del espacio. A lo largo de estos once años, generaciones de artistas y espectadores encontraron allí un punto de encuentro que trasciende los recitales.

Muchos llegan sin conocer a quienes se presentan en el escenario, confiando en una programación que ha construido credibilidad con el tiempo. Otros regresan cada fin de semana para compartir una experiencia que combina música, gastronomía, amistad y participación cultural.

Desde la organización suelen destacar que una de las mayores satisfacciones del recorrido es haber sido escenario de amistades, proyectos colectivos e incluso historias de amor que comenzaron entre las paredes de la casona.

Una noche para celebrar

El cumpleaños número 11 buscará condensar ese espíritu que convirtió a Tierra Bomba en un espacio singular dentro de la escena cultural paranaense. La música de Sabor Canela aportará el clima festivo para una noche que promete baile y celebración, mientras que la barra libre hasta las 22 funcionará como un brindis colectivo por los años compartidos.

Sabor Canela llegará este sábado a la casona a celebrar el cumpleaños de Tierra Bomba.

Será una ocasión para mirar hacia atrás y reconocer el camino recorrido, pero también para renovar el compromiso con un proyecto cultural que logró sostenerse durante más de una década gracias al trabajo autogestivo, al apoyo de los artistas y al acompañamiento permanente de una comunidad que hizo de Tierra Bomba mucho más que una sala de espectáculos.

Once años después de aquella primera peña, el espíritu sigue siendo el mismo: generar un espacio donde la música sea protagonista y donde el encuentro continúe siendo una forma de construir cultura.