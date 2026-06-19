La Casa de la Cultura Museo Quirós recibe una doble jornada literaria dedicada a la obra de Juan L. Ortiz

La localidad de Gualeguay, junto con la Biblioteca Emma Barrandeguy, llevará a cabo una doble jornada literaria este viernes 19 de junio a partir de las 17 en la Casa de la Cultura Museo Quirós, espacio situado en calle Alem 157. Las actividades comenzarán con un taller de escritura creativa y continuarán por la noche con la presentación de dos libros especializados. Las propuestas buscan conmemorar el 130 aniversario del nacimiento del poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz, a través de la lectura de su vasta producción literaria.

La programación iniciará con el dictado del taller de formación y producción titulado "130 años de Juanele". La capacitación estará a cargo del profesor y escritor paranaense Ferny Kosiak, encargado de abordar diferentes herramientas de análisis de textos y lecturas guiadas inspiradas en la obra ortiziana. El taller requiere inscripción previa a los correos camaloteproyecto@gmail.com o cultura@gualeguay.gob.ar

Posteriormente, a las 19:30, en el mismo predio de la Casa de la Cultura, se dará inicio al segmento de presentaciones editoriales con acceso abierto al público de la región. En primer lugar, se exhibirá la antología denominada Juanele: poetas argentinxs homenajean a Juan Laurentino Ortiz, un volumen colectivo que reúne las producciones de diversos autores contemporáneos del país que dialogan con el legado del escritor nacido en Puerto Ruiz.

De manera complementaria, Kosiak presentará su más reciente trabajo de investigación titulado Juanele Mítico, un ensayo de corte biográfico y analítico que recorre de forma pormenorizada la vida cotidiana, las influencias intelectuales y el proceso de construcción de la obra poética del autor homenajeado.

El ensayo de Kosiak fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos debido a su aporte al resguardo del patrimonio cultural y la identidad de la provincia.