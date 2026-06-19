Proyecto de alivio fiscal: “Es el 1% de lo que realmente necesita el entramado pyme provincial”, afirmó Lozar

"Acá hay un problema base que primero hay que solucionar, que es la falta de dinero en la gente que es lo que hace que a las pymes que vivimos del mercado interno, no nos vaya bien (...) Eso se mejoraría solucionando la gran faltante de plata que hay en el mercado interno. La gran caída de la clase media, que era la que abastecía a cualquier pyme de nuestra provincia”, describió Lozar.

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Entre Ríos (Apyme), Luis Lozar, brindó un panorama de la situación del sector ante la crisis de la economía y habló de las medidas necesarias para reactivar el consumo y la actividad económica.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Lozar aclaró que “hay que diferenciar bien el tema de la categorización de las pymes, porque una cosa son las micro y pequeñas, que es el segmento donde nosotros trabajamos, y el otro segmento serían las medianas, tramo 1 y tramo 2. Son dos segmentos bien diferenciados dentro de lo que es el entramado pyme a nivel nacional”.

Describió que “hablar de números a esta altura es decir que cada vez se cierran más pymes, y ya se habla de 26.000 a nivel nacional. El panorama sigue siendo muy preocupante, ya lo veníamos diciendo el año pasado cuando presentamos un proyecto de ley de emergencia de pymes para Entre Ríos, que entró bastante rápido con la diputada Andrea Zoff y este año estuvimos insistiendo para que lo muevan y no hubo manera de llegar a la persona adecuada”. Al respecto, lamentó: “Si bien tenemos muy buena relación con (Catriel) Tonutti, que es el secretario de Industria y Comercio y con (Bruno) Sarubi, que es diputado de Presupuesto y Hacienda, no hay manera de que esto siga progresando”.

Sobre dicho proyecto de ley, especificó que “es un proyecto muy equilibrado donde pedimos algunas deducciones de impuestos provinciales que nos saquen directamente ese aterrador ítem de las retenciones o percepciones porque cuando entra un pago por banco el Sircreb (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias) nos tiene muy mal a las micro y a las pequeñas”. Explicó que “si facturamos y nos pagan a principio de mes y ya nos retienen un impuesto que tenemos que pagar el 20 del otro mes y que únicamente nos sirve para pagar ingresos brutos nada más; si de última serviría o nos daría la oportunidad de pagar patentes o impuestos inmobiliarios estaría buenísimo, pero se va haciendo un colchón dentro de cada pyme de plata que la tiene la provincia y que nosotros no podemos disponer. Eso hace las retenciones, las percepciones y el Sircreb que tenemos en este momento”.

Respecto del proyecto que presentó el gobierno de Rogelio Frigerio que exime de ingresos brutos y de subsidios de la energía eléctrica para monotributistas categoría A, B y C, el dirigente planteó que “es una lástima que sea un proyecto de ley y no directamente un decreto para que sea más rápido el efecto, porque a esto ahora hay que debatirlo y estudiarlo”.

Puntualizó que “alcanza a las categorías A, B y C de los monotributistas simplificados. La categoría más alta, la C, llega a un promedio de 20 a 22 millones anuales de facturación y si se divide por 12 te da, más o menos, 2 millones por mes. Eso da una referencia de que atrás de estas categorías, muy difícilmente haya un comercio que levante la persiana, muy difícil que haya un comercio que pague un alquiler y ni hablar de pagar un empleado. Solamente habla de que son unos 20.000 monotributistas aproximadamente, pero que tengan incidencia directamente con el comercio, lo que es muy poco”.

“En estos meses veníamos insistiendo en hacer algo y nos venían diciendo que iban a sacar unas medidas para las micro y pequeñas. Yo personalmente me ofrecí a evaluar esto junto con ellos para tener una mirada pyme., pero lo que nosotros proponemos es para la micro y la pequeña pyme. Por ejemplo, en la peatonal no existe ninguno de ellos, se están cerrando locales en la peatonal. Ayer estuve en comunicación con gente del microcentro, y no afecta a nadie, no existe ningún local en la peatonal de Paraná al que le afecte este nuevo proyecto de ley. Bienvenido sea, pero es el 1% de lo que realmente necesita el entramado pyme a nivel provincial. Es muy poco”.

Sobre la forma de mejorar el proyecto del gobierno, Lozar planteó que “la estrategia podría ser combinar el proyecto de ley que nosotros presentamos el año pasado, que es mucho más amplio que éste, y combinarlos para sacar una buena propuesta para todas las micro y las pequeñas empresas”.

En ese sentido, explicó que “acá lo que está pasando es que la recaudación no es realmente el problema, sino que con estos proyectos que nosotros presentamos mejoraríamos la recaudación, porque hoy las pymes no están pagando. Acá hay un problema base que primero hay que solucionar, que es la falta de dinero en la gente que es lo que hace que a las pymes que vivimos del mercado interno, no nos vaya bien. Hay cosas que se vienen pidiendo hace mucho tiempo atrás, pero ahora se ha agravado por la crisis que está viviendo el sector. Eso se mejoraría –que no depende tanto de nuestro gobernador, sino por ahí viene un poco más de arriba- si se solucionara la gran faltante de plata que hay en el mercado interno. La gran caída de la clase media, que era la que abastecía a cualquier pyme de nuestra provincia”.

Consultado por los motivos del cierre de comercios, sostuvo que “indudablemente se han dado muchas circunstancias aparte de la cuestión digital, que es que hoy apretando un botón te llega a tu casa lo que querés comprar, mientras un comerciante en la peatonal lo tiene que tener expuesto y exhibido a ese producto. Cambiaron rotundamente las condiciones y se hacen muy desparejas en el momento de la comercialización; pero también la apertura indiscriminada de importaciones nos ha afectado a muchas pymes. No estamos en contra de la importación, pero sí cuando es indiscriminada y no hay ningún tipo de control, porque ahí nos están haciendo jugar un partido en una cancha donde nos ponen el arco a 5 kilómetros de distancia. Es decir, no hay manera de que nosotros podamos impositivamente y laboralmente competir. Si bien ahora hubo algunas reformas laborales con algunos pequeños beneficios, pero que a las pymes no nos afectan, y no estamos jugando en la misma cancha. Y el gobierno nacional ha tomado algunas determinaciones que a nosotros directamente nos han atado mal”.

En comparación con lo que sucede en otros países del mundo, mencionó que “(Donald) Trump es una persona que protege mucho su mercado interno, es muy proteccionista” y advirtió que “el reinventarse, se puede dar en algunas condiciones. Hay empresas que lo pueden hacer bien y hay otras que no lo pueden hacer. Yo tengo una empresa de servicios ¿en qué me puedo reinventar? Tengo todos mis empleados capacitados, con toda la maquinaria, con todas las alineadoras, con todo el equipo montado, pero no sé en qué me puedo transformar”.

“En el entramado pyme somos el 70% de los dadores de trabajo registrado a nivel Nación y representamos casi el 42% del PBI en facturación, pero no estamos protegidos y esto no es de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en el momento de crisis es donde uno la sufre más, donde no hay ventas, donde los impuestos te llegan y si no los pagás, a los 20, 25 días ya te traban un embargo en las cuentas. O sea, se ha hecho todo un paquete, un combo que es muy explosivo. Por eso estamos viendo gran cantidad de empresas chicas, medianas y hasta grandes que se están cerrando”, analizó.

Consultado por los motivos del escaso impacto de la reforma laboral en las pymes, Lozar mencionó: “Como movimiento nacional pyme en Buenos Aires fuimos invitados a la formulación de la reglamentación de este proyecto de ley. O sea, estamos bien metidos en la salsa y tratamos de corregir algunas cosas dentro de este proyecto de ley, pero lo único que pudo haber beneficiado a una pyme es algo de la parte de los juicios laborales, que, para las micro y pequeñas empresas, eso representa el 1 o 2% del problema. O sea, no es un número que todas las pymes tenemos problemas, todas las pymes tenemos juicios laborales. Si hay juicios laborales, es porque has tomado un empleado no registrado, en negro, y es correcta la parte judicial. Ahora, cuando una pyme trabaja en blanco, con sus empleados en blanco, en el sindicato que corresponde, es muy difícil que tengas un juicio. Yo tengo una empresa de 20 años y nunca he tenido un conflicto de esa índole”.

Reconoció asimismo que “por el otro lado, también vemos que, en la parte de los derechos laborales, se han perdido bastante. Es decir que para los empleados se han perdido muchos derechos, que no sé qué irá a pasar de aquí en más. La reforma laboral para las grandes empresas que están fuera de nuestro entramado, puede ser un poquito más importante, y está todo armado justamente para ellos, pero para nosotros, para la micro y pequeña, no hubo mucho cambio”.

Consultado por los beneficios del RIGI para las pymes y micropymes de la provincia, “no se registran para nada. Hay un 18 a 20% de pymes que están en Neuquén a las que les está yendo bien, en sectores como combustible, energía, minería, pero no derraman mucho tampoco en puestos laborales. Todo el otro 80% que es lo que nosotros estamos hablando no ha tenido ningún beneficio de nada. Y encima está el tema del RINI en Entre Ríos que según el gobernador son 130 empresas inscriptas, pero no derrama en trabajo. Somos 7.000 pymes en Entre Ríos y se dio a 130 el RINI, es decir que estamos hablando de unos números que no se condicen con lo global, con lo general, con la preocupación que tenemos todos”.

Al respecto, ahondó que “a la empresa más chica le están pidiendo una inversión inicial de 15.000 dólares para entrar al RINI. O sea, ¿cómo vamos a pedir 15.000 dólares en una carnicería, en un almacén, de inversión productiva que genere más puestos de trabajo. No es una inversión que uno compra más zapatos, más neumáticos, como en mi caso. Es muy difícil a para la micro y pequeña empresa entrar en ese sistema porque es imposible”.

Por último, sobre el impacto de la inteligencia artificial, indicó que “depende de qué pyme y qué rubro se trate. La construcción está muy caída, pero no creo que la inteligencia artificial le afecte a un albañil que pega un ladrillo. La inteligencia artificial en algunos casos y rubros sí afecta directamente, pero en empresas de servicios, construcción, transporte, te puede ayudar para hacer propaganda, para difundir tu trabajo, pero no viene directamente a tu taller o a tu negocio a bajarte la persiana”.