Humoristas de la región protagonizan una jornada de stand up por el Día de la Bandera

Este sábado 20 de junio a partir de las 13:30 se llevará a cabo un evento gastronómico y cultural denominado "Patria, guiso y chiste" en Parientes del Bar, un local comercial ubicado en la Feria de Salta y Nogoyá de la capital entrerriana. La actividad incluirá una propuesta de cocina típica invernal y un espectáculo de comedia en vivo. Los organizadores buscan celebrar la fecha patria a través del encuentro vecinal, la gastronómica y el encuentro con artistas locales dedicados al género del stand up y el humor.

La programación artística del almuerzo estará a cargo de un elenco integrado por cuatro referentes del humor regional, compuesto por Caro Rossier, Dani Rudel, Eve Schneider y Paula Chilotegui. Las comediantes invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta con una copla:

"Veinte de junio señores,

qué linda celebración,

Parientes del Bar pone el guiso

y Minitah la diversión".

La cocina del sábado estará centrada en un menú patrio diseñado para las bajas temperaturas de la temporada, teniendo como plato principal la elaboración de un guiso acompañado por una copa de vino para los adultos. Hacia el cierre de la jornada, el servicio del bar dispondrá de opciones dulces como churros y chocolate caliente.

Para reservar lugares, comunicarse al 343 5076532.

La entrada será libre, con modalidad de aporte a la gorra.