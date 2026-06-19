Proyecto Cruce invita a una jornada abierta con muestra textil y arte contemporáneo

Luego de la apertura de la muestra textil que une arte contemporáneo y oficio, Proyecto Cruce invita a una jornada de activación titulada "Proyecto Cruce 2026: Diálogo entre la Artesanía Textil y el Arte Contemporáneo" este viernes 19 de junio a las 17 en Casa Banano (Córdoba 145, Paraná). El encuentro tendrá curaduría general de Florencia Sabattini y el trabajo de Dolores Simarro y Ana María Lorenzzatto, ganadoras del Premio Estímulo compartido.

La propuesta llega tras la exitosa inauguración oficial del proyecto, donde se reveló que el Premio Estímulo Proyecto Cruce fue otorgado de manera compartida a las realizadoras Dolores Simarro y Ana María Lorenzzatto, reconociendo su destacada labor en la producción y el cruce de lenguajes identitarios.

Esta nueva jornada pone el foco en el minucioso trabajo de curaduría general a cargo de Florencia Sabattini, quien articuló la propuesta para hacer dialogar los saberes tradicionales con las búsquedas estéticas contemporáneas. El público tendrá la oportunidad de recorrer la muestra bajo esta mirada conceptual y disfrutar de cerca del mercado textil y de diseño de autor. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Museo y Mercado de Artesanías Carlos Asiaín y el apoyo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

El cuerpo de obra expuesto bajo la propuesta curatorial se completa con las producciones de María Ramírez, Analía Fort, Tati Ascensio, Andrea Fontelles, Mari Troncoso, Alicia Palavecino y María Mercedes Bovo.

La actividad será libre y gratuita.