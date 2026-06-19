Gobernadores aliados demoran una definición sobre Adorni en Diputados y esperan señales de la Casa Rosada

La Cámara de Diputados recuperó protagonismo en el caso Adorni y los gobernadores aliados, una vez más, podrán inclinar la balanza a favor o en contra de Milei. Con la postergación de la discusión sobre la interpelación y la moción de censura contra el jefe de Gabinete en el Senado, los bloques aliados deberán definir en Diputados si el próximo martes 23 dan quórum en la sesión especial convocada por la oposición dura para avanzar contra el ministro coordinador.

La convocatoria a esa sesión especial llevaba las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, gran parte de Provincias Unidas, incluidos los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que se ha mostrado más distante de la Casa Rosada desde la discusión por Zonas Frías. Por lo tanto, todavía les resta sumar más de una docena de voluntades para llegar al quórum.

El PRO y la UCR han hecho públicas sus críticas contra el jefe de Gabinete y presionan para que renuncie o sea echado. En el Senado algunos de sus representantes adelantaron que votarían a favor de una moción de censura; sin embargo, en la Cámara de Diputados han evitado pronunciamientos concretos respecto a la sesión del próximo martes. “Históricamente no damos quórum en las sesiones que no convocamos nosotros”, explicó un diputado amarillo.

En el bloque que conduce Cristian Ritondo buscan una diagonal para salir de una situación muy incómoda: por un lado, son conscientes del costo político que pagarían si no bajan al recinto, pero por el otro, deben cuidar la alianza electoral con La Libertad Avanza de cara al 2027, especialmente en la provincias de Buenos Aires. “Queremos que reaccionen como Luzu con Florencia Peña”, ironizaba con humor otro diputado, en referencia al despido de la conductora tras la polémica por la salud del padre de Messi.

Los radicales, por su parte, se encuentran en la misma sintonía: no quieren “proteger” a Adorni pero tampoco ven con buenos ojos votar con el kirchnerismo en contra del Gobierno. El límite es finito y el caso del ministro ya ganó peso propio por fuera de los márgenes de la política. El tema está instalado en la sociedad, entre el enojo, la ironía y la pesadumbre. Sobre todo en aquellos que vieron en el gobierno nacional una verdadera opción de cambio.

Por su parte, los bloques que responden directamente a gobernadores aliados juegan al misterio y siguen esperando que la Casa Rosada les ahorre un momento incómodo en el Congreso. No quieren quedar pegados a la situación del Jefe de Gabinete, pero tampoco ser quienes le pongan el pie sobre la cabeza y determinen su destino final. El problema es que, hasta ahora, no han podido hacer las dos cosas al mismo tiempo.

Respuestas como “sin definiciones”, “no se habló en el bloque” o “aun no lo discutimos con el gobernador” se escuchan en boca de legisladores de Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz y La Neuquinidad. Entre todos suman una veintena de votos que podrían sellar la suerte de Manuel Adorni.

“Esto lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Adorni es un problema de Milei, no nuestro”, explicaron a Infobae cerca del catamarqueño Jalil. En la provincia norteña no hay definiciones contundentes respecto al quórum o la votación de la interpelación, pero existe la sensación de que la Casa Rosada debe resolver la situación cuanto antes, para no obligar a los aliados a quedar en un lugar incómodo que, en definitiva, puede terminar siendo contraproducente para la postura de Balcarce 50.

En la misma sintonía, en el gobierno tucumano, que conduce Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas más cercanos a Milei, plantearon que se trata de una cuestión “exclusiva” del Presidente, quien deberá -según su opinión- tomar una decisión. Los dos gobernadores del PJ han marcado, a su forma y con sus maneras, la distancia necesaria para que el Gobierno entienda donde está parado de cara al proceso legislativo que tiene a Adorni en el centro de la escena.

En Salta la postura va en línea con la que tienen en Catamarca y Salta. “El Presidente es el que tiene la facultad de elegir, sacar o poner a sus funcionarios. No es un tema del Congreso. Lo de Adorni es un tema que tiene que resolver el Presidente”, plantearon bien cerca del gobernador Gustavo Sáenz.

En San Juan la señales que surgen son de cautela y favorable para el gobierno nacional. Orrego no jugaría dentro del bloque opositor que está dispuesto a pedir la interpelación de Adorni. En Santa Fe, en tanto, mantuvieron la reserva respecto a la postura sobre el tema. “Es un tema de los legisladores. Nosotros hablamos de los temas que corresponden a la provincia”, indicaron cerca de Maximiliano Pullaro.

En Chubut la postura de Ignacio Torres va de la mano de la que ha marcado el PRO a nivel nacional. Cree que Adorni tiene que renunciar o ser interpelado. Está apostado sobre el ala dura de la oposición. En Entre Ríos no hay una postura pública. Rogelio Frigerio mantiene una relacióno muy cercana la Casa Rosada y no parece ser una opción que juegue en contra de sus pretensiones.

En Córdoba fueron tajantes respecto a la postura que tienen con el tema Adorni “Nuestros diputados se sintieron estafados porque en una reunión institucional el Jefe de Gabinete les mintió en la cara y pidieron su renuncia”, explicaron en el entorno más cercano de Martín Llaryora. Y agregaron: “El gobierno de Córdoba no tiene nada para aportar en ese debate”.

La semana pasada los siete legisladores del peronismo cordobés pidieron la renuncia del ministro coordinador a través de un comunicado conjunto que publicaron en sus redes. Un puñado de días después la postura no se modificó ni una coma. “Le minitieron al Congreso y le mintieron a la gente”, señalaron a Infobae, al tiempo que remarcaron que los cuestionamientos solo están direccionados hacia la situación institucional y política de Adorni. El proceso judicial va por otro camino.

Por otro lado, también existen algunos temores, especialmente en las filas del peronismo, de “sentar un mal precedente” que en el futuro cercano pueda volverse en su contra. En ese sentido, destacaron que nunca en la historia se removió a un jefe de Gabinete vía moción de censura y también exhibieron dudas sobre la discusión reglamentaria en torno a qué mayoría se necesita para echar a Adorni.

Mientras que la mayoría interpretaba que un proyecto de interpelación sin dictamen de comisión requería dos tercios de los votos para prosperar, el acuerdo entre Patricia Bullrich y sus aliados en el Senado favorecería otra posibilidad: que se necesite sólo una mayoría absoluta (la mitad más uno).

Lo cierto es que el Gobierno ha puesto a sus aliados en su lugar de absoluta incomodidad. Porque ninguno de los gobernadores esboza una defensa de Adorni ni de su situación, pero no quieren asumir el papel de verdugos. La gran incógnita es hasta dónde llegará la paciencia.