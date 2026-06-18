Valeria Mercado es la nueva rectora del Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia y Tecnología aprobó el concurso y este miércoles designó a la profesora Valeria Natalia Mercado como nueva rectora del Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”.

La designación de la flamante rectora pone fin al proceso de normalización y fortalecimiento institucional del colegio histórico que viene desarrollando la FCyT desde 2024, con el objetivo de definir lineamientos políticos fundamentales orientados a la revisión y adecuación de su funcionamiento interno.

El Consejo Directivo sesionó por primera vez en el Colegio Superior del Uruguay, fundado en 1849 por Justo José de Urquiza, para la designación de Mercado como nueva rectora, tras el concurso celebrado hace algunas semanas.

Valeria Natalia Mercado es Profesora de Historia egresada de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con experiencia en cargos de gestión y dirección en el nivel preuniversitario y lleva 18 años vinculada al Colegio Superior del Uruguay. Desde 2021 venía desempeñándose como vicerrectora de la institución, antes lo había hecho como secretaria institucional y prosecretaria, por concurso; docente y coordinadora de las áreas de Formación Ética y Ciudadana e integró diferentes proyectos extracurriculares en el colegio histórico; y también fue docente de la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER, entre otros cargos en diferentes escuelas e instituciones educativas.

La flamante rectora ratificó su compromiso con la institución: “Tengo un compromiso con este colegio que me ha dado la posibilidad de ser alguien en la vida, tener un trabajo digno y ascenso social; pero también con la universidad provincial, que me permitió tener una carrera universitaria” y agregó: “Brindo por el concurso que hoy me permite acceder a este cargo y por esta gestión que deja un colegio tan ordenado. Este es un colegio mejor. Y brindo por UADER, una universidad que tantas oportunidades brinda a los sectores más desfavorecidos de esta provincia”.

El proceso de normalización

El Colegio Superior del Uruguay, fundado por el organizador nacional, es una institución histórica en Entre Ríos y en el país, pionera en educación secundaria laica, gratuita e inclusiva.

En el año 2000, con la creación de la universidad provincial, fue transferido, en primera instancia a la Facultad de Ciencias de la Gestión y desde 2012 está bajo la órbita de la FCyT.

En 2024, el Consejo Directivo de la FCyT puso en marcha un Plan de Contingencia y Fortalecimiento para el Colegio Superior del Uruguay y designó a la vicedecana, Mg. Adriana Gras, a cargo.

El propósito central fue encauzar la institución hacia los requerimientos actuales de la sociedad respecto de la educación obligatoria y atender la coyuntura que motivó la declaración de emergencia administrativa y académica.

Un año después fue designado el secretario académico de la FCyT, Prof. Alberto Lescano, quien estuvo al frente para la continuidad de los objetivos propuestos.

La gestión ha logrado regularizar los trámites administrativos de designaciones de docentes y expedición de títulos y redujo a cero las acciones de amparo por mora en el pago de salarios a los docentes.

También es el primer colegio preuniversitario de UADER en desarrollar e implementar el SIU Guaraní, reglamentado con normativa propia; se lograron digitalizar los trámites de inscripción y reinscripción, se instrumentó la libreta digital para todos los estudiantes y el año pasado se convirtió en la primera escuela universitaria de UADER en otorgar el título digital a sus egresados.

Actualmente continúa el proceso de digitalización de los trámites administrativos y actualización normativa.

En el plano académico, se aprobó una nueva orientación en Robótica y Programación, para seguir creciendo y dotar a los estudiantes de habilidades fundamentales para el desarrollo personal y profesional acorde a los desafíos del siglo XXI. El Consejo Directivo, además, avaló un sistema de articulación que les reconoce a los egresados del Colegio Superior del Uruguay parte del curso de ingreso a carreras de la FCyT.

En ese sentido, el decano de la FCyT, Esp. Abog. Juan Pablo Filipuzzi, agradeció el trabajo de Adriana Gras y Alberto Lescano en el proceso de normalización del colegio, al tiempo que resaltó el trabajo mancomunado de la comunidad educativa, “para devolver al Colegio Superior del Uruguay a un sitio de vanguardia en la historia de la educación argentina y seguir marcando el rumbo de la sociedad a través de la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la innovación”.

Finalmente, Filipuzzi resaltó que “el gran aprendizaje que deja este proceso es que el colegio histórico y la Facultad tienen el mismo norte; estamos ensamblados y trabajando en la misma línea para que el colegio sea un símbolo y un orgullo de los entrerrianos y las entrerrianas”.