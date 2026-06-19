Básquet: Entre Ríos debuta este sábado en el Campeonato Argentino de Mini

El seleccionado entrerriano masculino de básquetbol debutará este sábado ante Misiones en el Campeonato Argentino de Mini, que tendrá como sede Corrientes. Los dirigidos por Gerónimo Díaz Vélez y Juan Ignacio Conti también compartirán el grupo con Formosa, Chaco y el anfitrión.

Cabe destacar que el plantel provincial concentró desde el miércoles al mediodía en Chajarí, donde llevó adelante los últimos entrenamientos y actividades de preparación. Allí trabajó en aspectos tácticos, técnicos y grupales con vistas a la competencia.

Como parte de la puesta a punto, el combinado entrerriano disputó el jueves un encuentro amistoso frente a un representativo del Club Social Federación, sumando minutos de juego y continuando con el proceso de preparación previo al certamen nacional.

La sede de esta primera fase será el Club Córdoba de Corrientes. El debut del conjunto FBER será el sábado a las 10 frente a Misiones; más tarde, desde las 19, se medirá con Formosa. La actividad continuará el domingo con dos exigentes compromisos: a las 11.30 enfrentará a Chaco y cerrará su participación en esta instancia a las 20 ante el seleccionado anfitrión de Corrientes.

Fuente: FBER.