Básquet: Sionista perdió en Rosario y Quique no pudo de local por la Liga Federal

En Rosario, Sionista perdió frente a Central en el primer partido de la llave del Interzonal del TFB.

Comenzaron los dueños Interzonales de la Liga Federal de Básquet y los dos representantes de la Asociación Paranaense de Básquet que vieron acción perdieron en sus respectivas presentaciones. Sionista perdió en su visita a Rosario Central por 68 a 60 y Quique, en Paraná, cayó por 62 a 60 ante Temperley.

En tierras rosarinas, Rosario Central mostró temple y personalidad y en su casa venció a Sionista por 68 a 60. En un partido parejo, el local trabajó mejor en los detalles y pudo ganar el primer encuentro.

Sobresalieron los 17 puntos de Matías Martínez, los 13 tantos de Franco Fernández y las 10 unidades de Santiago García Facal. En Sioni, Arik Levin convirtió 14 puntos y Tiago Levy otros tantos.

En tanto que la revancha de esta llave será el lunes en la ciudad de Paraná y si es necesario un tercer juego también será en la capital entrerriana, da cuenta Paraná Deportes.

Por su parte, Temperley pisó fuerte en Paraná al vencer como visitante por 62 a 60 ante Quique Club, que trabajó fuerte y que cerca estuvo de dar el primer paso.

En el Decano, se destacaron los 16 puntos de Santino Valdemarín y los 13 tantos de Theo Fernández. En la visita, fue muy bueno lo de Nicolás Boixader con 19 puntos y 16 rebotes.

La revancha de esta llave será el lunes en Rosario y si es necesario un tercero será el martes en también la ciudad santafesina.