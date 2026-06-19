Mundial 2026: Molina se metería en el 11 de Argentina contra Austria

A tres días del duelo con Austria, la selección argentina volvió a entrenarse este viernes al mediodía en Kansas -a puertas abiertas en la primera parte- y una de las principales novedades pasó por Gonzalo Montiel. Después de haber realizado únicamente trabajos de gimnasio en la jornada anterior debido a una contractura en el isquiotibial derecho, el lateral derecho se movió en el campo con botines y dejó atrás las alarmas de las últimas horas.

No fue la única noticia positiva para Lionel Scaloni. Nicolás Tagliafico volvió a trabajar junto al grupo por segundo día consecutivo y aumentan sus chances de integrar el banco de suplentes el martes. Incluso, si termina de recuperarse por completo del desgarro en el sóleo izquierdo, no se descarta que pueda sumar algunos minutos, aunque la idea del cuerpo técnico es no apresurar los tiempos teniendo en cuenta la buena respuesta que mostró Facundo Medina en el debut frente a Argelia.

La posible formación

En ese contexto, el entrenador ya comenzó a delinear el equipo y, fiel a una de las premisas que marcaron su ciclo, analiza variantes según las necesidades y características del rival. Por eso, más allá del triunfo por 3-0 en el estreno, hay un cambio muy probable y dos dudas sobre la mesa, aunque todavía restan dos ensayos para sacar conclusiones más definitivas.

El primero tiene que ver con el lateral derecho. Nahuel Molina se perfila para recuperar la titularidad en lugar de Montiel. El futbolista del Atlético de Madrid ya dejó atrás las molestias físicas que le impidieron disputar los amistosos previos al Mundial y, después de completar el segundo tiempo ante Argelia, volvió a mostrarse en plenitud.

Su eventual ingreso no respondería a un bajo rendimiento del jugador de River, sino al regreso del habitual dueño del puesto. De hecho, la contractura que sufrió Montiel y que lo obligó a bajar las cargas durante parte de la semana parece inclinar todavía más la balanza en favor del cordobés.

Más dudas para Scaloni

La principal incógnita está en la delantera. Lautaro Martínez fue titular en el debut, pero Julián Álvarez ingresó apenas comenzado el segundo tiempo y respondió bien desde lo físico tras haber llegado al Mundial con una inflamación en el tobillo izquierdo.

La Araña, uno de los hombres de mayor confianza para Scaloni, ya se encuentra al ciento por ciento y vuelve a pelear mano a mano por un lugar en el 11 titular, pero no está del todo claro que pueda ingresar. A diferencia del caso de Molina, aquí la decisión parece mucho más abierta y dependerá de las pruebas que realice el cuerpo técnico en los próximos entrenamientos. Se definirá cerca del partido.

Por su parte, la segunda duda se centra en Thiago Almada, cuya continuidad quedó bajo análisis tras una actuación discreta ante Argelia y el ingreso de Nicolás González en el complemento. A priori, tendría crédito para mantenerse, pero no se puede confirmar su presencia y la opción del zurdo -o alguna sorpresa- sigue estando latente.

Así, con varios soldados recuperados y apenas algunas dudas por resolver, Scaloni empieza a darle forma a la selección para una segunda fecha que podría asegurar la clasificación a los 16avos de final. Y, una vez más, la búsqueda del equilibrio entre continuidad y adaptación marcará el rumbo de la Albiceleste.