Los Abuelos de la Nada traerán sus grandes éxitos al Teatro 3 de Febrero

Los Abuelos de la Nada, este sábado a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

La emblemática banda Los Abuelos de la Nada volverá a encontrarse con el público entrerriano el próximo 20 de junio, cuando se presente desde las 21 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. El show forma parte de la gira nacional denominada Costumbres Argentinas, una propuesta que recupera el repertorio más representativo del histórico grupo surgido bajo el liderazgo de Miguel Abuelo.

El espectáculo propone un repaso por las canciones que marcaron una época y que aún hoy conservan un lugar privilegiado dentro del cancionero del rock argentino. La presentación incluirá versiones de clásicos como Mil Horas, Himno de mi Corazón, Lunes por la Madrugada y Costumbres Argentinas, entre otras composiciones que atravesaron generaciones.

La gira busca celebrar la trayectoria de una de las bandas más influyentes de la escena musical de los años ochenta, manteniendo vivo un legado que continúa vigente décadas después de su irrupción. Para ello, el concierto combina una cuidada propuesta artística con recursos técnicos y visuales que acompañan cada interpretación.

Con un diseño escénico renovado, un trabajo de iluminación especialmente concebido para la gira y una producción orientada a potenciar la experiencia del público, la presentación apunta tanto a los seguidores históricos del grupo como a quienes descubren su música por primera vez.

Más allá de un simple recital, la propuesta se plantea como un homenaje a la obra de Los Abuelos de la Nada y a la huella que dejaron en la historia del rock nacional, a través de canciones que continúan formando parte de la memoria colectiva argentina.

Entradas

Los tickets pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero y también a través de la plataforma Platea Vip. Quienes utilicen tarjetas de crédito del Banco de Entre Ríos podrán acceder al beneficio de financiación en tres y seis cuotas sin interés.