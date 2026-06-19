La Policía Federal desarticuló un punto de venta de estupefacientes en Paraná

La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de venta de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de narcomenudeo en Paraná mediante un procedimiento llevado a cabo por la División Unidad Operativa Federal Paraná, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

Según se informó a ANALISIS, la investigación se inició en abril del corriente año y se desarrolló mediante tareas de vigilancia, análisis criminal y trabajo encubierto, que permitieron establecer la existencia de maniobras típicas de comercialización de estupefacientes al menudeo en un domicilio de la capital entrerriana.

La pesquisa se realizó bajo directivas de la Unidad Fiscal Especializada de Paraná, a cargo de Sofía Patat y las órdenes de allanamiento fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, a cargo de Mariano Budasoff.

En el operativo, se logró secuestrar más de 170 gramos de marihuana, dosis de cocaína acondicionada para la venta, balanza de precisión, municiones calibre .25 auto, elementos de fraccionamiento de las dosis de estupefacientes, teléfonos celulares y demás elementos de interés.

Asimismo, se concretó la detención de dos personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Con estas acciones, la Policía Federal Argentina ratifica su compromiso con la comunidad en la lucha contra el narcotráfico y microtráfico, trabajando de manera constante para garantizar la prevención, la protección ciudadana y el combate al crimen organizado en todo el país.