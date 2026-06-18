El aguinaldo para estatales entrerrianos se abonará tras la liquidación de sueldos de junio

“En los primeros días de julio se paga el sueldo de junio y, a continuación, el medio aguinaldo”, confirmó Boleas.

El aguinaldo para estatales entrerrianos se abonará una vez finalizado el pago de los haberes correspondientes a junio, según confirmó el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas este jueves ante los medios. El funcionario indicó que se mantendrá el esquema tradicional aplicado por la provincia durante los últimos años.

“Sigue el mismo cronograma que se implementa desde hace años en la provincia de Entre Ríos. No hay ninguna alteración y se anunciará como siempre, más cerca de fin de mes”, aseguró el ministro.

En ese sentido, precisó que “en los primeros días de julio se paga el sueldo de junio y, a continuación, el medio aguinaldo”.

Qué es el aguinaldo y cómo se paga

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, es un derecho laboral establecido por la legislación argentina para todos los trabajadores en relación de dependencia. Se trata de una remuneración diferida que se percibe en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre.

La normativa vigente establece que cada cuota equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente. Para el primer pago de 2026 se toma como referencia el período comprendido entre enero y junio.

La legislación fija como fecha límite para el pago de la primera cuota el 30 de junio. No obstante, existe un plazo legal complementario que extiende el vencimiento efectivo hasta los primeros días de julio.

Quiénes cobran el SAC

El beneficio alcanza a trabajadores registrados del sector privado, empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, personal de casas particulares y también a jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.

En el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo se liquida junto con los haberes mensuales correspondientes a junio y diciembre.

Por el contrario, quienes desarrollan actividades como monotributistas, autónomos o trabajadores no registrados no perciben el SAC debido a que no mantienen una relación laboral de dependencia.

Cómo se calcula el aguinaldo

Para determinar el monto del aguinaldo se toma el salario bruto más alto percibido durante el semestre y se calcula el 50% de esa remuneración.

En la base de cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos cobrados por el trabajador, mientras que quedan excluidos aquellos considerados no remunerativos, como determinados reintegros o compensaciones especiales.

En los casos en que el trabajador no haya prestado servicios durante todo el semestre —por ingreso reciente, renuncia o desvinculación—, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Mientras tanto, en Entre Ríos, el Gobierno provincial ratificó que el pago del medio aguinaldo seguirá el cronograma habitual y se concretará una vez finalizada la acreditación de los salarios de junio para los trabajadores estatales.