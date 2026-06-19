Hockey sobre césped: el entrerriano Genaro Molteni concentrará con los Sub 21

El entrerriano Genaro Molteni fue convocado a una nueva concentración nacional de caballeros sub 21. El jugador formado en el Paraná Rowing Club (PRC) que actualmente se desempeña en Universitario de Rosario deberá entrenar desde el 30 de junio hasta el 3 de julio en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Las prácticas, destinadas para observar y entrenar jugadores de la categoría, reunirán a 33 jugadores de distintos puntos del país y estarán a cargo del entrenador Juan Manuel Vivaldi, su asistente Ignacio Bardach y el Preparador Fïsico Walter Foresto. Se extenderán desde el 30 de junio a las 12 hasta el viernes 3 de julio a las 13.

De acuerdo a lo informado por la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, los jugadores del interior del país estarán alojados en el hotel del CeNARD y tendrán incluidas todas las comidas durante la actividad, desde el martes al mediodía.

Todos los convocados:

Santiago Agüero Bazán (Buenos Aires), Matías Nahuel Alarcón (Mendoza), Mateo Francisco Alexander Bertoldi (Buenos Aires), Joaquín Barberis Turano (Buenos Aires), Felipe Bartoli (Buenos Aires), Facundo Bonano (Buenos Aires), Joaquín Costa (Buenos Aires), Felipe Domínguez Velazco (Buenos Aires), Jeremías Emanuel Doubouloy (Buenos Aires), Lucas Dulor Marchesi (Buenos Aires), Federico Falchetto (Buenos Aires), Juan Francisco Fernández (Buenos Aires), Pedro Hourquebie (Buenos Aires), Lucas Hume Tresca (Buenos Aires), Juan Cruz Isola (Salta), Yaco Kovalivker (Buenos Aires), Santiago Maceratesi (Buenos Aires), Ignacio Matías Marchesano (Buenos Aires), Nicolás Miqueleiz (Mendoza), Genaro Molteni (Rosario), Valentino Emilio Moretti Lucentini (Mendoza), Juan Martín Orozco (Buenos Aires), Julián Martín Ponce (Buenos Aires), Valentino Prietto (Córdoba), Martín Redondo (Buenos Aires), Mateo Rivarola Zabala (Córdoba), Tomás Roca Cuellar (Córdoba), Ignacio Joaquín Sánchez Thea (Mendoza), Bautista Scatizza (Buenos Aires), Mateo Torrigiani (Buenos Aires), Santiago Gaspar Tucceri (Buenos Aires), Joaquín Ugarte (Buenos Aires), Tomás Andrés Vázquez (Buenos Aires).

*Entre paréntesis figura la Asociación afiliada a la CAH de su club actual.

Fuente y foto: Federación Entrerriana de Hockey.