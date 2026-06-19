La tierra en disputa: la Iglesia cuestiona el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”

La extranjerización de la tierra no es solo un dato catastral sino un problema de soberanía sobre recursos estratégicos como el agua dulce, los minerales y las áreas logísticas vinculadas a puertos y corredores de exportación.

La discusión sobre la propiedad de la tierra vuelve a ocupar un lugar central en el debate público argentino. Esta vez, el detonante es el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa que, según diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, podría alterar de manera profunda el régimen de acceso, uso y protección de uno de los bienes más estratégicos del país: el territorio.

En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Pastoral Social del Episcopado Argentino, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) expresaron una firme preocupación por el contenido de la propuesta oficial y advirtieron sobre lo que consideran una amenaza a la soberanía territorial, los bienes comunes, los derechos de las comunidades locales y la capacidad del Estado para intervenir en defensa del interés general.

El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, se inscribe en una tradición doctrinaria de la Iglesia que concibe la propiedad privada como un derecho legítimo, pero subordinado a una función social más amplia y al principio del destino universal de los bienes.

Una mirada que trasciende la lógica del mercado

La carta comienza evocando las palabras de San Francisco de Asís en el célebre “Cántico de las Criaturas”, donde la tierra es presentada como “hermana” y “madre”, una referencia que sirve de marco para cuestionar una visión exclusivamente económica de los recursos naturales.

Desde esta perspectiva, las organizaciones firmantes sostienen que la tierra no puede ser reducida a una mercancía ni considerada únicamente como un activo financiero. Por el contrario, afirman que constituye la base material de la vida humana y de los ecosistemas, además de ser soporte de culturas, identidades y modos de vida que exceden cualquier valoración monetaria.

La argumentación se apoya en recientes enseñanzas del Papa León XIV, quien en la encíclica “Magnifica Humanitas” recordó que los bienes de la tierra -incluyendo el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales- están destinados a toda la familia humana y no pueden quedar sujetos exclusivamente a las dinámicas de acumulación económica.

La referencia no es menor. En la doctrina social de la Iglesia, el principio del destino universal de los bienes constituye uno de los pilares fundamentales para analizar cuestiones relacionadas con la propiedad, el desarrollo y la justicia social. Bajo esta mirada, la propiedad privada no representa un derecho absoluto sino una institución que debe contribuir al bienestar colectivo.

El corazón de la controversia: la tierra en manos extranjeras

Uno de los aspectos que más inquieta a la Iglesia es la posibilidad de que el proyecto elimine o flexibilice las restricciones actualmente vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Según advierten, la iniciativa permitiría que personas físicas o empresas extranjeras accedan sin límites significativos a extensiones territoriales que incluyen reservas estratégicas de agua dulce, cuencas hidrográficas, zonas productivas y otros recursos naturales considerados esenciales para el desarrollo futuro del país.

La preocupación se vincula con un debate histórico en Argentina y en numerosos países de América Latina: hasta qué punto los recursos estratégicos pueden quedar sometidos a procesos de concentración o extranjerización que reduzcan la capacidad de decisión de los Estados nacionales y de las comunidades locales.

Para las organizaciones eclesiales, el problema excede la cuestión jurídica de la propiedad. Se trata -sostienen- de una discusión sobre soberanía. La tierra no sólo produce riqueza; también condiciona la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la preservación ambiental y las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras.

Desde esta óptica, la eliminación de controles estatales podría abrir la puerta a una creciente concentración territorial en manos de actores económicos con capacidad financiera muy superior a la de los productores locales o las comunidades rurales.

Incendios, especulación y riesgo ambiental

Otro punto especialmente cuestionado es la habilitación para utilizar de manera inmediata tierras afectadas por incendios.

Hasta ahora, distintas normativas buscaban evitar que los incendios forestales o rurales fueran utilizados como mecanismo para modificar rápidamente el uso del suelo y favorecer emprendimientos inmobiliarios, agrícolas o extractivos.

La carta sostiene que la nueva legislación debilitaría esas restricciones y podría generar incentivos indirectos para procesos especulativos sobre territorios ambientalmente sensibles.

La preocupación se inscribe en un contexto global marcado por el aumento de los incendios forestales, la degradación de ecosistemas y las crecientes dificultades para compatibilizar producción económica con protección ambiental.

Para los firmantes, permitir una rápida reconversión de áreas incendiadas implica desconocer los tiempos de recuperación de los ecosistemas y priorizar intereses económicos de corto plazo sobre criterios de sustentabilidad.

El rol del Estado en cuestión

Más allá de los aspectos específicos del proyecto, las organizaciones identifican una cuestión de fondo: la reducción de las herramientas de planificación territorial por parte del Estado.

Según el documento, la iniciativa limitaría la capacidad de los distintos niveles gubernamentales para ordenar el uso del suelo, desarrollar obras públicas, proteger bienes comunes y garantizar derechos colectivos.

En este sentido, la crítica apunta a una concepción que privilegia la autonomía absoluta de la propiedad privada frente a las necesidades comunitarias.

Los firmantes sostienen que la experiencia histórica demuestra que el mercado por sí solo no garantiza un acceso equitativo a la tierra ni una distribución justa de los beneficios derivados de los recursos naturales.

Por ello, consideran indispensable que existan mecanismos públicos capaces de equilibrar intereses privados con objetivos sociales, ambientales y estratégicos.

La tierra como identidad y cultura

Uno de los apartados más significativos de la carta se refiere a la realidad de las comunidades campesinas e indígenas.

Para estos sectores, argumentan las organizaciones, la tierra no constituye únicamente un medio de producción. Es también memoria, pertenencia, espiritualidad e identidad colectiva.

En numerosas regiones del país, los vínculos comunitarios se encuentran profundamente asociados al territorio. Las formas de trabajo, los saberes ancestrales, las prácticas culturales y los modos de organización social dependen de la permanencia de esas comunidades en sus espacios históricos.

La eventual expansión de procesos de concentración territorial o de presión inmobiliaria podría afectar especialmente a estos grupos, que suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a mecanismos de defensa jurídica o económica.

La intervención del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) en la firma de la carta pone precisamente el foco en esta dimensión, recordando que los pueblos indígenas mantienen una relación particular con la tierra, reconocida incluso por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Desarrollo: ¿crecimiento para quién?

La crítica al proyecto también abre un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo que Argentina pretende construir.

La carta contrapone la idea de crecimiento económico basado exclusivamente en la acumulación de capital con una concepción integral del desarrollo humano.

Retomando conceptos de “Magnifica Humanitas”, las organizaciones sostienen que el verdadero progreso debe medirse por la calidad de vida de las personas y de los pueblos, y no únicamente por indicadores financieros.

En esta visión, el desarrollo requiere integrar dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales y espirituales.

La advertencia es clara: un modelo que genera beneficios para determinados sectores mientras desplaza comunidades, deteriora ecosistemas o profundiza desigualdades territoriales difícilmente pueda considerarse un desarrollo plenamente humano.

El planteo adquiere relevancia en un país donde conviven enormes potencialidades productivas con persistentes problemas de pobreza, déficit habitacional y desigualdad en el acceso a recursos básicos.

La cuestión habitacional, un problema estructural

La carta también vincula el debate sobre la tierra con uno de los desafíos sociales más importantes de la Argentina -y de Entre Ríos- contemporánea: el acceso a la vivienda.

Millones de personas carecen de vivienda propia y dependen del mercado de alquileres para satisfacer una necesidad básica. Al mismo tiempo, el precio del suelo urbano se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la construcción de hogares accesibles.

Desde la perspectiva de los firmantes, cualquier discusión sobre la propiedad de la tierra debe contemplar esta realidad.

La preocupación radica en que una mayor liberalización del mercado territorial podría profundizar procesos de concentración y encarecimiento del suelo, dificultando aún más el acceso de amplios sectores de la población a una vivienda digna.

En este sentido, la carta invita a reflexionar sobre la función social de la propiedad y sobre la necesidad de políticas públicas capaces de garantizar derechos básicos sin desconocer la importancia de la iniciativa privada.

Un debate que excede una ley

La intervención conjunta de la Pastoral Social, Cáritas Argentina y Endepa coloca en el centro de la agenda una discusión que trasciende ampliamente los aspectos técnicos de un proyecto legislativo.

Lo que está en juego -sostienen las organizaciones- es la definición de qué lugar ocupan los bienes comunes en la vida nacional, cuál debe ser el papel del Estado en la administración del territorio y qué modelo de desarrollo resulta compatible con la justicia social, la protección ambiental y la dignidad humana.

En una Argentina atravesada por tensiones económicas, demandas de inversión y urgencias sociales, el debate sobre la tierra vuelve a mostrar que las decisiones sobre el territorio nunca son neutrales. Detrás de cada norma se enfrentan visiones diferentes acerca del futuro, de la distribución del poder y de la relación entre la economía, la naturaleza y las comunidades.

La carta abierta de las organizaciones eclesiales busca precisamente instalar esa discusión en el Congreso y en la sociedad. Su mensaje central es contundente: la tierra no puede ser entendida únicamente como propiedad. Es también un bien común, una herencia colectiva y una responsabilidad compartida hacia las generaciones presentes y futuras.

La Carta a los Legisladores