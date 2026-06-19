La línea metropolitana 22 llegará hasta la Escuela Almafuerte para suplir la interrupción del tren

En conferencia de prensa, el Gobierno de Entre Ríos anunció una extensión en los recorridos de la línea metropolitana 22 para garantizar el traslado de los usuarios afectados por la interrupción transitoria del servicio ferroviario que une Paraná con La Picada. La medida comenzará a regir desde el próximo lunes 22 de junio.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, y el secretario de Transporte de la provincia, Aníbal Steren, quienes explicaron que la decisión busca brindar una alternativa de movilidad mientras se normaliza la prestación ferroviaria.

Según detallaron, la extensión de los recorridos permitirá llegar hasta la Escuela Normal Rural Almafuerte, uno de los principales destinos que se vieron afectados por la suspensión del tren operado por Trenes Argentinos.

Cambios en los recorridos

Boleas explicó que uno de los recorridos de la línea 22, que actualmente parte desde Casa de Gobierno y finaliza en Sauce Montrull, extenderá su trayecto hasta la Escuela Almafuerte.

La misma modificación se aplicará al recorrido que sale desde Plaza Sáenz Peña y que actualmente también concluye en Sauce Montrull.

“De esta manera cubrimos a todos los usuarios que se han visto afectados por la interrupción del servicio de trenes”, afirmó el ministro.

Además, indicó que los colectivos mantendrán la frecuencia habitual y que el esquema tarifario continuará funcionando según la demanda y las categorías de usuarios vigentes.

Beneficio para estudiantes y docentes

Por su parte, Steren detalló que el objetivo principal es garantizar el traslado de alumnos, docentes y personal educativo que diariamente concurren a la Escuela Almafuerte.

El funcionario explicó que los horarios fueron diseñados para coincidir con los ingresos y egresos escolares, permitiendo que estudiantes y trabajadores puedan llegar a tiempo a sus actividades.

Asimismo, remarcó que el recorrido continuará atravesando San Benito y luego seguirá por la Ruta Nacional 12 hasta llegar al establecimiento educativo.

“Todos los servicios extendidos van a beneficiar a estudiantes y docentes que tenían dificultades para llegar a la escuela y a partir del lunes podrán disponer del servicio”, sostuvo.

Boletos y beneficios vigentes

Las autoridades aclararon que los beneficios tarifarios actuales continuarán vigentes para los usuarios alcanzados.

En ese sentido, recordaron que los estudiantes de nivel primario y secundario cuentan con boleto gratuito, mientras que los universitarios acceden a un descuento del 70 por ciento.

Por su parte, los docentes mantienen la gratuidad total del servicio, un beneficio financiado por la Provincia tanto para los recorridos urbanos como metropolitanos.

Gestiones para recuperar el servicio ferroviario

Consultados sobre la continuidad del servicio ferroviario, los funcionarios señalaron que la Provincia mantiene conversaciones con el Gobierno nacional y con Trenes Argentinos para avanzar hacia una solución definitiva.

Boleas aseguró que la gestión provincial trabaja para lograr la normalización del servicio “lo antes posible”, mientras que Boleas confirmó que Nación realiza estudios vinculados a la viabilidad económica, la infraestructura y el estado del equipamiento ferroviario.

No obstante, consideraron prematuro anticipar si la suspensión será temporal o si podrían evaluarse alternativas futuras respecto de la operación del tren. “Es un servicio necesario y en todo caso, como en esta situación en donde creemos que temporariamente ha dejado de funcionar, hay que buscar una solución alternativa hasta tanto se regularice la situación”, fundamento el ministro.

Mientras tanto, la ampliación de la línea 22 funcionará como respuesta inmediata para garantizar la conectividad de los usuarios que utilizaban el servicio ferroviario entre Paraná, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada.