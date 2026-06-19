La Jam de Racing abre sus puertas para recibir a Jazzy Nova en una noche de jazz y bossa nova

La Jam de Racing llevará a cabo una nueva jornada musical este viernes 19 de junio a partir de las 21 en la Filial de Racing, ubicada en la intersección de las calles Presidente Perón y Villaguay de la capital entrerriana. Los impulsores buscan concretar la iniciativa con el objetivo de propiciar un ámbito colectivo de debate, escucha y vinculación barrial a través de las expresiones artísticas, como una alternativa frente a las problemáticas del aislamiento y las coyunturas informativas actuales.

La propuesta musical de la velada estará liderada por la agrupación santafesina Jazzy Nova, un cuarteto que centra su repertorio en la fusión de los géneros del jazz y la bossa nova. La banda integrada por los músicos Lucía Ferrando, Pilar Ferrando, Gerardo Aznar y Pablo Eleuteri, propone una instrumentación y arreglos orientados a la libre improvisación, basada en el formato de jam session.

De manera complementaria a las presentaciones sobre el escenario, el establecimiento dispondrá de un servicio completo de cantina y barra que funcionará durante toda la noche.

El encuentro se desarrollará bajo la modalidad de entrada libre con contribución voluntaria.