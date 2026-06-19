Crimen del arroyo Antoñico: ¿legítima defensa o crimen a sangre fría?

Antonio Lucas Lautaro Vázquez, de 20 años, habló sobre la muerte de F.L.A.M. el joven de 17 años hallado sin vida el pasado jueves 11 de junio en el barrio Las Flores, en el arroyo Antoñico de Paraná.

En su primera declaración formal como imputado, Antonio Lucas Lautaro Vázquez, de 20 años, habló sobre la muerte de F.L.A.M. el joven de 17 años hallado sin vida el pasado jueves 11 de junio en el barrio Las Flores, en el arroyo Antoñico de Paraná. Durante la audiencia ante el juez Elvio Garzón, Vázquez reconoció haber sido el autor de las puñaladas, aunque intentó justificar su accionar asegurando que la víctima lo atacó primero, produciéndole una herida punzante en el lado izquierdo del cuello.

En “Cuestión de Fondo” (Canal 9), se conoció la primera versión completa brindada por Vázquez, conocido como “Pocoloso”. Relató que se encontró con la víctima en la zona de calle Ameghino para “comprar consumo” y que M. le habría manifestado que “tenía ganas de matar a uno” antes de iniciar una agresión física.

El imputado declaró: “Lo que quería contar es que cuando estábamos en el arroyo Antoñico, él estaba al frente mío y él me clavó el cuchillo en el cogote. Cuando me pega la patada, yo lo manoteo del buzo, caemos los dos para abajo y yo lo forcejé a él, le saqué el cuchillo, porque lo mordí para sacarle el cuchillo, y él saca otro machete”.

Continuando con su relato de los hechos, añadió: “Por eso ahí fue cuando yo le seguí porque él me quería seguir agrediendo. Por eso yo lo apuñalé, porque yo me defendí”. Además, Vázquez sostuvo ante su abogado defensor Javier Aiani que no conocía previamente a la víctima.

Cabe señalar que, a pedido de la defensa, la prensa fue impedida de tomar imágenes del acusado puesto que es posible que más adelante en la investigación se realice una rueda de reconocimiento con testigos.

A pesar de la versión del acusado, la fiscal Paola Farinó mantuvo una postura firme y le imputó el delito de homicidio simple, el cual prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión efectiva.

La acusadora sostiene que la evidencia objetiva desmiente la “legítima defensa”. Entre las principales probanzas reunidas se destacan:

-En primer lugar, señaló que el cuerpo de M. presentaba 15 puñaladas, tres de ellas letales que atravesaron los pulmones y el corazón. La gravedad y cantidad de las heridas son, para la fiscalía, incompatibles con un acto de defensa.

-Registros fílmicos del 911 muestran a Vázquez y a la víctima caminando juntos antes del hecho, y luego captan a Vázquez subiendo solo desde el arroyo, herido y caminando con dificultad.

-Vecinos de la zona del Barrio Las Flores reportaron haber escuchado gritos de auxilio durante la madrugada y haber visto a un joven con las características de Vázquez retirándose del lugar.

Uno de los puntos que más debilita la posición de Vázquez es que, antes de esta declaración formal, brindó tres versiones contradictorias a la policía durante el viernes 12, lo que la fiscalía calificó como una “coartada” para desviar la investigación.

En un primer momento, en el Hospital San Martín, afirmó que sus heridas habían sido causadas por la pareja de su hermana, lo que derivó en la detención errónea de esa persona. A media mañana, dio una segunda versión asegurando que un desconocido lo había atacado en “Villa Huesito”.

Finalmente, al mediodía, admitió ante la División Homicidios haber tenido un altercado en el arroyo con un desconocido, momento en el cual los oficiales, al notar la coincidencia con el hallazgo del cuerpo, le ordenaron interrumpir su relato. Desde el viernes y por 45 días, el imputado se encuentra alojado con arresto preventivo en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.