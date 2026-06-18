Tras la noticia falsa sobre Jorge Messi, FOPEA reclamó protocolos de verificación en medios y plataformas

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por la difusión errónea de la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante una transmisión en vivo de LuzuTV, y consideró que el episodio pone de relieve la importancia de la verificación de la información y el respeto por los principios éticos que rigen el ejercicio profesional del periodismo.

En un comunicado, desde la entidad señalaron que el episodio "se presenta como una oportunidad para reivindicar el periodismo profesional y recordar que la libertad de expresión y de prensa, defendidas incansablemente por FOPEA, conllevan el cumplimiento de normas éticas más allá del formato y plataforma en la que se ejerzan".

"El hecho protagonizado por Florencia Peña y ocurrido en el programa El Show del Verano (LuzuTV) constituye una grave vulneración al chequeo de la información y una ocasión para reflexionar sobre los estándares que distinguen la labor periodística de la del entretenimiento y sobre el riesgo que supone difundir información sin controles profesionales, generando desinformación", subrayaron enseguida.

Ante este escenario, FOPEA recordó que su Código de Ética establece en el artículo 17 que "los periodistas tienen la obligación de verificar la información antes de difundirla, y que la velocidad no puede ser excusa para omitir ese paso fundamental. El rigor en la verificación no es un atributo opcional, sino una condición irrenunciable en la comunicación social".

Finalmente, FOPEA instó nuevamente a periodistas, medios, plataformas y conductores "a establecer protocolos mínimos de verificación, estándares éticos, responsabilidad social y pautas básicas de la profesión antes de difundir noticias de alto impacto, independientemente del formato en que operen".

"Es en estos momentos de transformación cuando quienes ejercemos el periodismo profesional debemos ser más estrictos que nunca en el cumplimiento de las normas éticas de nuestra profesión", finalizaron desde el Foro.