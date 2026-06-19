Una nueva exposición artística se habilita en el predio de la Vieja Terminal de Gualeguaychú

La artista Agustina Lescano llevará a cabo una exposición individual de artes visuales denominada "Metamorfosis: Resistir y Renacer" este viernes 19 de junio a partir de las 17 en el local número 15 del Antiguo Mercado y Vieja Terminal de la ciudad de Gualeguaychú. La propuesta permanecerá habilitada para visitas diarias hasta el próximo martes 30 de junio. Esta galería propone acompañar el desarrollo de los trabajadores creativos de la zona y facilitar la circulación de bienes culturales de la provincia.

La colección que compone la exhibición reúne una serie de producciones que incorporan diversas técnicas, como la pintura acrílica sobre soporte rígido, la generación de relieves texturizados y el ensamble de soportes mixtos. A través de este trabajo con el volumen y el color, la artista busca plasmar conceptos tales como los cambios personales, la resiliencia y la identidad. La propia Lescano sostiene: "El arte es lo que me mantiene viva, es lo único que me conecta con quien soy, y a veces ser uno es lo más valioso que tenemos".

Al evaluar las motivaciones de su trabajo y el sentido que asume esta presentación pública, la expositora manifestó que el ejercicio artístico funciona como un elemento indispensable para preservar la identidad personal. "El arte te ayuda a resistir la vida, el hambre, la explosión, y el renacimiento a través de la valentía de las mujeres; es decir, el arte es transformador", afirmó.

La exposición podrá visitarse de lunes a lunes, en el horario de 17 a 22, con entrada libre y gratuita.