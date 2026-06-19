Mundial 2026: Estados Unidos le ganó a Australia y sacó boleto a 16avos de final

El seleccionado yanqui se impuso 2 a 0 en Seattle y tiene puntaje ideal en el Grupo D.

Estados Unidos se convirtió este viernes en el segundo seleccionado clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino derrotaron a su par de Australia por 2 a 0 en el Estadio Lumen Field de Seattle y quedaron con seis puntos en lo más alto del Grupo D, que también integran Paraguay y Turquía.

Los goles llegaron en el primer tiempo, cuando se vio lo mejor del conjunto norteamericano. Cameron Burgess, en contra de su propia valla, abrió la cuenta a los 11 minutos. Posteriormente, Alex Freeman amplió la ventaja, a los 43 minutos de la primera mitad, para el 2 a 0 definitivo.

En el complemento, Estados Unidos levantó el pié del acelerador y no se pareció a aquel equipo arrollador del estreno ante Paraguay (victoria por 4 a 1). Además, no contó con Christian Pulisic, lesionado, quien observó el encuentro desde el banco de suplentes.

En esa etapa, Pochettino decidió reservar algunos jugadores y cuidar las piernas ante los Socceroos, que no tuvieron reacción. Durante ese período, el árbitro alemán Feliz Zwayer sufrió un calambre y tuvo que ser asistido.

Cabe destacar que el conjunto norteamericano, anfitrión de la Copa del Mundo junto a México (el otro clasificado a 16avos) y Canadá, logró dos triunfos en sus primeras dos presentaciones, algo que no sucedía desde la primera cita ecuménica, en Uruguay 1930.