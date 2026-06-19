Mundial 2026: el egipcio Amin Mohamed dirigirá Argentina-Austria

El egipcio ya estuvo en el triunfo de Corea del Sur sobre República Checa, por la primera fecha.

La FIFA confirmó que Amin Mohamed será el árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Austria correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Este encuentro será su segundo partido en una Copa del Mundo durante su carrera; el primero fue en esta misma edición en el encuentro entre República Checa y Corea del Sur (triunfo 2 a 1 de los asiáticos) correspondiente al Grupo A en la jornada inaugural.

La Selección argentina se enfrentará este lunes a partir de las 14 (hora argentina) con Austria en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final, señala NA.