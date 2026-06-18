La bandera de Entre Ríos, emblema de una provincia que forjó la República

Hoy quiero referirme a una fecha profundamente significativa para la identidad entrerriana. Mañana, como cada 19 de junio celebramos el Día de la Bandera de Entre Ríos, la enseña celeste y blanca atravesada por la franja roja federal que simboliza nuestra historia, nuestros valores y el legado de quienes soñaron una patria construida desde el respeto a las autonomías provinciales y la unión de los pueblos libres. Esta fecha fue instituida por la Ley Provincial Nº 10.220 en homenaje al nacimiento de José Gervasio Artigas, creador de este emblema que aún hoy representa los ideales del federalismo.

La bandera entrerriana no es solamente un símbolo; es la expresión de una tradición política que marcó el destino de nuestra provincia y de la Nación. La franja roja que la atraviesa representa el pensamiento republicano, democrático y federal que inspiró a la Liga de los Pueblos Libres. En ella se sintetiza la convicción de que la Argentina debía construirse desde una fuerte integración del interior, respetando la diversidad y la voz de cada provincia.

Entre Ríos puede decir con orgullo que es la cuna del federalismo argentino. Aquí florecieron las ideas de Artigas, aquí encontraron continuidad en Francisco Ramírez y aquí se consolidó una cultura política que siempre defendió la autonomía provincial frente a cualquier intento de centralismo. Nuestra historia demuestra que el federalismo no fue una consigna circunstancial, sino una verdadera forma de entender la organización nacional.

También fue esta tierra la que, bajo el liderazgo del General Justo José de Urquiza, sentó las bases institucionales de la República Argentina moderna. Desde Entre Ríos se impulsó la organización nacional, se promovió la sanción de la Constitución de 1853 y se abrió el camino para la construcción de un país unido bajo la ley, el diálogo y el respeto a las instituciones. Hablar de Entre Ríos es hablar de una provincia protagonista en la formación de la Nación.

En esta fecha también resulta oportuno recordar que el federalismo, la defensa de las instituciones y el compromiso con la democracia son valores que atraviesan la historia de la Unión Cívica Radical. A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del 26 de junio de 1891, fecha considerada como la fundación de la Unión Cívica Radical bajo el liderazgo de Leandro N. Alem, reafirmamos aquellos principios que dieron origen a nuestro partido: la lucha por la libertad política, la transparencia institucional y el respeto irrestricto a la voluntad popular. Desde entonces, el radicalismo ha sido protagonista de las grandes transformaciones democráticas de la Argentina y ha sostenido una vocación permanente de servicio a la República.

Como representante del Departamento San José de Feliciano, siento un profundo orgullo de pertenecer a una provincia que hizo del federalismo una bandera permanente. Nuestros pueblos del norte entrerriano conocen el valor del esfuerzo, del arraigo y de la defensa de sus comunidades. Por eso, cada vez que observamos flamear nuestra enseña provincial, recordamos que somos herederos de una tradición que nos obliga a seguir trabajando por una Entre Ríos más integrada, más justa y con mayores oportunidades para todos.

Hoy, al honrar nuestra bandera, también renovamos el compromiso de construir el futuro que los entrerrianos merecen. Un futuro que requiere gestión, responsabilidad y una firme defensa de los intereses de nuestra provincia. En ese camino, reconocemos el esfuerzo que lleva adelante el gobernador Rogelio Frigerio para recuperar el orden de las cuentas públicas, fortalecer las instituciones y devolverle a Entre Ríos el protagonismo que históricamente supo tener. Porque honrar nuestra bandera no es sólo recordar el pasado; es asumir, con decisión y esperanza, el desafío de construir una provincia más fuerte para las próximas generaciones.

(*) Diputada provincial por Juntos.