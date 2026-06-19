Echagüe homenajeará a Carlos Lovera, referente histórico del básquet femenino

Carlos Lovera fue uno de los grandes impulsores del básquet femenino en Paraná y en la provincia.

El Atlético Echagüe Club llevará adelante un homenaje a Carlos Lovera, una figura fundamental en la historia de la institución y uno de los grandes impulsores del desarrollo del básquet femenino en Paraná y en la provincia de Entre Ríos.

El reconocimiento, impulsado por ex jugadoras de AEC, se realizará este sábado, a las 11, en el marco de un Encuentro de básquet femenino, y reunirá a ex basquetbolistas, familiares, dirigentes, socios y allegados que compartirán el momento.

Un poco de la historia de Lovera

La trayectoria de Carlos Lovera, conocido como Holotte, está íntimamente ligada a la vida deportiva del club. Tras sus inicios como jugador y colaborador de distintas disciplinas, desde comienzos de la década de 1970 asumió un rol clave en la formación y crecimiento del básquet femenino de Echagüe.

Primero acompañando los entrenamientos y posteriormente como responsable de la actividad, dedicó años de trabajo, esfuerzo y compromiso para consolidar un proyecto que marcaría una época.

Bajo su conducción y junto al acompañamiento de dirigentes, familias y colaboradores, el básquet femenino del AEC experimentó un notable crecimiento tanto en cantidad de jugadoras como en logros deportivos. Aquellas niñas que comenzaron dando sus primeros pasos en la disciplina, conocidas cariñosamente como Las Pimpollos, se transformaron con el tiempo en protagonistas de una historia que posicionó a Echagüe entre las instituciones de referencia del básquet femenino argentino.

Su labor trascendió ampliamente los resultados deportivos. Lovera fue un formador de personas, un guía y un referente que transmitió valores fundamentales como el compañerismo, el respeto, el compromiso y el amor por el deporte.

Su dedicación fue absoluta, llegando incluso a postergar proyectos personales para acompañar el crecimiento de generaciones de deportistas que encontraron en Echagüe una segunda familia.

Durante su paso por la institución también se desempeñó como utilero de la Primera División masculina, acompañando durante más de dos décadas a los diferentes planteles y colaborando activamente en cada una de las actividades del club.

A lo largo de los años, las exjugadoras que compartieron esa etapa mantuvieron vivo el recuerdo de quien dejó una huella imborrable en sus vidas.

Por ello, este homenaje busca reconocer no solo una trayectoria ejemplar, sino también agradecer el legado humano y deportivo que Carlos Holotte Lovera construyó dentro del Atlético Echagüe Club.

Fuente: NG Digital.