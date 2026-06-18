Paraná: vecinos de la Escuela Del Centenario cuestionan convenio con un club que genera serios inconvenientes

“Hay ruidos molestos, gritos, utilización de los sanitarios que al otro día a las 7.30 usan los alumnos, ingreso y egreso de personas ajenas a la escuela con capacidad para abrirla o cerrarla, alterando el descanso, la paz y tranquilidad en esos horarios”, advierten los vecinos de la escuela.

Vecinos de calle Tucumán, frente a la Escuela Del Centenario de Paraná, plantearon ante ANALISIS sus cuestionamientos por un convenio de la institución con el Club Español para realizar actividades deportivas en el patio escolar en horario nocturno, lo que genera serios perjuicios a quienes viven en las inmediaciones.

Entre las repercusiones que generó el informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) respecto de irregularidades en la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná por un presunto encubrimiento de hechos de violencia de la actual directora de la Escuela Del Centenario, vecinos de calle Tucumán, frente a la institución, se comunicaron con ANÁLISIS para advertir otra situación irregular.

Los vecinos informaron que el 26 de mayo pasado presentaron una nota ante el Consejo General de Educación (CGE) por el destino que se les da a los patios de la Escuela Del Centenario en horarios nocturnos, específicamente de 19.30 a 23.30.

Especificaron que “dicho destino tiene que ver con actividades deportivas, específicamente futsal, en base a un convenio entre la escuela y el club Español” y mencionaron que “al consultarle por la situación a la actual directora de la escuela, explicó que esto le permite a la institución recaudar dinero para mantener algunas cuestiones del edificio, pese a que esto es una clara responsabilidad del Estado provincial”.

La crítica se fundamenta en las consecuencias que estas prácticas ocasionan en toda la zona: “Hay ruidos molestos, gritos, utilización de los sanitarios que al otro día a las 7.30 usan los alumnos, ingreso y egreso de personas ajenas a la escuela con capacidad para abrirla o cerrarla, alterando el descanso, la paz y tranquilidad en esos horarios”.

Uno de los paranaenses afectados ahondó en la gravedad de la problemática y contó a este sitio: “En repetidas oportunidades dejaron el portón abierto de calle Tucumán con las luces prendidas, por lo cual llamé al 911, pues se trata de un edificio público. Los agentes policiales acudieron al lugar y me recomendaron hacer una exposición policial, lo que hice al día siguiente”.

Ante la falta de soluciones por parte de la escuela, los vecinos decidieron plantear la situación directamente al CGE: “La situación no afecta sólo al barrio, sino que se trata de un bien público, declarado monumento histórico nacional y su representatividad en nuestra ciudad como una escuela modelo. Sin embargo, aún no hemos tenido respuestas del CGE”.

Según supo ANÁLISIS, el convenio con el Club Español fue firmado directamente por la directora de la escuela, sin participación ni autorización de la Cooperadora escolar, lo cual sería otra cuestión irregular dado que los directivos no tienen permitido firmar convenios a modo personal disponiendo el uso de las instalaciones para actividades que no sean curriculares.

Los vecinos cuestionan también la falta de respuestas desde el Consejo General de Educación a la misiva, dirigida al presidente del organismo, Carlos Cuenca, que presentaron el 15 de mayo pasado.