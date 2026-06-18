Fuerte choque en la ex Ruta 18 dejó a un menor con lesiones graves

Un grave accidente de tránsito se registró en la ex Ruta Nacional N° 18, específicamente a la altura del kilómetro 194, en la reconocida zona de “Arizona”. El hecho movilizó a un importante contingente de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia locales.

Por causas que aún se intentan establecer, el siniestro involucró a dos vehículos: un Toyota Corolla, en el que viajaba un hombre acompañado por su pareja y su hijo menor de edad, y un Volkswagen Bora, que era conducido por un único ocupante.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer y el menor de edad que se trasladaban en el Toyota Corolla debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital “San Miguel”.

Tras las revisiones médicas de rigor, el médico policial en turno constató el cuadro de los involucrados: el menor de edad sufrió lesiones de carácter grave, confirmándose una fractura en su pierna izquierda. Los demás involucrados, tanto los conductores de ambos rodados como la mujer resultaron con lesiones de carácter leve.

A raíz del accidente, el tránsito en la zona se vio afectado, por lo que el personal policial debió realizar tareas de prevención y ordenamiento, manteniendo la circulación asistida sobre media calzada para evitar nuevos incidentes.

En el sitio del hecho trabajó el personal del Gabinete Criminalístico para realizar las pericias correspondientes, junto con efectivos de la Dirección Prevención y Seguridad Vial de la Departamental Villaguay.

Por disposición de la Fiscalía local, y al registrarse una persona con heridas de gravedad, se iniciaron las actuaciones judiciales pertinentes para determinar las responsabilidades del caso.