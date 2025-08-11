“Estoy viviendo un sueño”, expresó Máxima Duportal tras su debut victorioso con "Las Leoncitas"

Duportal, actual jugadora de River, debutó con una victoria por 3 a 0 en los Juegos Panamericanos Junior.

La selección argentina juvenil femenina de hockey sobre césped superó en el clásico a su par uruguaya por 3 a 0 y festejó este lunes en el inicio de su participación en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. En sus filas estuvo la paranaense Máxima Duportal, quien no ocultó su satisfacción tras el partido.

“La verdad que todos los primeros partidos en un torneo cuestan. Al principio nos costó, pero lo importante es que lo supimos sacar adelante y llevarnos los tres puntos”, manifestó Duportal luego de la victoria con goles de Delfina Persoglia, Sol Guignet y Pilar Pisthon.

Al hablar del plantel de Las Leoncitas, la exjugadora de Talleres de Paraná indicó: “Nuestro grupo es muy lindo, humanamente está muy consolidado e intentamos plasmarlo en la cancha. Se vienen otros partidos de zona muy duros, así que vamos a ir preparándolos”.

Sobre su experiencia en el seleccionado argentino sub 23, la actual deportista de River contó: “En este proceso estoy desde este año. Soy de Paraná pero me fui a Buenos Aires a vivir. Ya estuve el año pasado y volví este año a ser convocada al seleccionado”.

Por último, la entrerriana confesó sus sensaciones por participar de Asu2025: “Estoy súper contenta. Estoy viviendo un sueño que mucha gente tuvo. En representación de todos ellos, estoy acá. Se puede, siempre se puede.Un saludo a todo el mundo y a seguir a Argentina”.

El camino de Argentina seguirá este miércoles desde las 17.30 (hora argentina) cuando enfrente a Canadá, por la segunda fecha del grupo que también integra Paraguay (rival del viernes, a las 19.30).

Entrevista gentileza Federico Bruno.