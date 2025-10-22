"Miopía", una mirada sobre los vínculos en tiempos de desconexión

Se presentará en la Sala Cervantes del Centro Cultural ATE Casa España, en Rivadavia 2871, la obra "Miopía", escrita por el dramaturgo y director santafesino Pablo Vera. La puesta, dirigida por Valentina Muzzachiodi, atraviesa las dificultades de la comunicación en los vínculos humanos y sobre las formas posibles del encuentro en tiempos marcados por la incomunicación y la prisa. La función tendrá lugar este viernes 24 de octubre a las 21.

El espectáculo cuenta con las actuaciones de María Agustina Arriola y Germán Gamboa, quienes interpretan a dos personas que coinciden por azar en la parada de un colectivo. A partir de ese encuentro fortuito, la obra despliega un diálogo donde la palabra se convierte en puntos que no siempre logran unir. A medida que avanza la trama, ambos personajes descubren la imposibilidad de comprenderse, incluso compartiendo el mismo idioma. En ese desencuentro, el amor aparece como una alternativa, casi un intento desesperado por romper el aislamiento cotidiano.

La dirección de Muzzachiodi articula el texto de Vera con el trabajo corporal de los intérpretes, como una forma de poner en tensión lo que se dice y lo que se calla. La obra plantea una pregunta que atraviesa toda la escena: ¿y si ella es él, y él es ella? Ese interrogante abre una multiplicidad de lecturas sobre la identidad, la empatía y la dificultad de mirar más allá de uno mismo.

El diseño y operación de luces y sonido están a cargo de Camilo Buttarelli y Valentina Muzzachiodi, el diseño gráfico es de Victoria Serrao. Buttarelli también se desempeña como asistente de dirección.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000, mientras que en puerta costarán $15.000. Afiliados y jubilados podrán acceder con descuento a $10.000, y los estudiantes contarán con la promoción 2x1. Los tickets pueden adquirirse en ATE Social (Rivadavia esquina Hipólito Yrigoyen) hasta el viernes, de 8 a 15:30, o dos horas antes del espectáculo en la boletería del teatro. Se aceptan pagos en efectivo, débito o QR.