Crisis en Atlético Tucumán: Pusineri fue despedido tras la derrota ante San Lorenzo

En medio de un clima interno cada vez más tenso, Atlético Tucumán decidió este miércoles rescindir el contrato de Lucas Pusineri, luego de la derrota por 2-1 frente a San Lorenzo en el Estadio Monumental José Fierro. La decisión se conoció apenas unas horas después del duro comunicado que el plantel publicó en contra de la dirigencia, lo que terminó por profundizar la crisis institucional y deportiva.

Con este despido, Pusineri cierra su segundo ciclo al frente del Decano, en el que dirigió 28 partidos, con un saldo de 10 victorias, 4 empates y 14 derrotas, alcanzando una efectividad del 40%. La falta de resultados en el Torneo Clausura 2025 y las marcadas diferencias entre jugadores y directivos precipitaron la salida del técnico, que no logró darle continuidad a su proyecto.

Aunque todavía resta el anuncio oficial, el actual entrenador de la Reserva, Hugo Colace, asumirá el mando del primer equipo de manera interina. Está previsto que dirija la práctica de este jueves y los próximos encuentros ante Independiente, Godoy Cruz y Lanús.

La jornada fue convulsionada desde temprano. En un comunicado difundido por los futbolistas, el plantel manifestó su malestar con la dirigencia y aclaró que el conflicto no tiene origen económico: “Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico, como intentaron instalar desde la dirigencia. Nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”.

La derrota ante San Lorenzo agravó el clima en las tribunas, donde los hinchas expresaron su descontento con cánticos e insultos hacia los jugadores. Incluso, el delantero Leandro Loco Díaz protagonizó un tenso cruce con un simpatizante, mientras que otros fanáticos arrojaron billetes falsos en señal de protesta.

En medio de la turbulencia, Atlético Tucumán busca recomponerse y reencontrar la calma en un cierre de temporada que promete ser agitado.