El fiscal Luciani insiste en que la Justicia avance con el decomiso de los bienes de Cristina Fernández

El fiscal federal Diego Luciani, quien impulsó la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, volvió a reclamar la ejecución del decomiso millonario ordenado tras el fallo que la declaró culpable por administración fraudulenta. “El decomiso está firme. Lo único que falta es hacerlo cumplir. Estamos hablando de más de USD 500 millones. Hay que ir por los bienes”, afirmó.

Luciani explicó que la sentencia incluye un decomiso conjunto contra la expresidenta, el empresario Lázaro Báez y otros condenados. “Esa es la pelea que estamos dando. Ya hicimos las presentaciones necesarias y esperamos que el tribunal actúe. Solo pedimos que se cumpla una sentencia firme”, subrayó.

El pedido de los fiscales Luciani y Sergio Mola llegó días atrás al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2), tras vencer el plazo de diez días hábiles que tenían los condenados para pagar solidariamente $684.990.350.139,86, equivalente alrededor de USD 500 millones, publicó Bae Negocios.

Durante una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires, el fiscal repasó los fundamentos del juicio: “Demostramos que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner instauraron en Santa Cruz un auténtico sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la obra pública”.

Con datos precisos, Luciani ilustró la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito: “Lázaro Báez, que en 2003 no tenía bienes registrables, acumuló en 12 años más de 420.000 hectáreas, eso equivale a 20 ciudades de Buenos Aires. Más de 400 inmuebles, estancias, hoteles, aviones, vehículos y USD 55 millones fugados al exterior. Eso es la corrupción”, remarcó.

El fiscal sostuvo que ese entramado “le roba a las personas más vulnerables” y advirtió que “la corrupción es una forma de violar los derechos humanos”. También denunció que “durante más de 30 años el país ha sido saqueado por gobernantes que se enriquecen obscenamente a costa de la sociedad”, y recordó que “la propia Constitución considera la corrupción un atentado contra la democracia”.

Luciani también apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández: “Durante su gestión sufrimos operaciones y presiones impensadas en democracia solo por cumplir con nuestro trabajo. Hubo una agenda destinada a garantizar la impunidad de altos funcionarios acusados de corrupción, y no dudaron en hostigar a jueces y fiscales honestos”.

El fiscal evocó incluso las declaraciones del expresidente tras su alegato en la causa Vialidad: “Dos días después de mi exposición, Alberto Fernández dijo por televisión: ‘Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide’. Aclaro algo: la hipótesis judicial es que a Nisman lo mataron”, enfatizó.

Sobre la situación actual de Cristina Kirchner, señaló: “Lo importante es que hoy la pena se está cumpliendo. La sociedad ve que alguien que cometió un delito tan grave está cumpliendo una condena, aunque sea bajo la modalidad domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución”.