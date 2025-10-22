Por agresión al árbitro, se suspendió Palermo-Neuquén en barrio Rocamora

En el clásico, el Sangre y Luto y el Pingüino empataban 1 a 1, pero todo terminó con la violencia. (Foto: Archivo).

Por agresión al árbitro Rodrigo Aldana, Palermo y Neuquén no pudieron completar el encuentro que había sido programado para este miércoles en el estadio Alberto Taleb, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol. El encuentro fue suspendido por el colegiado tras haber sido violentado por Cristian Gómez, del equipo local.

El clásico estaba empatado 1 a 1 antes de la suspensión, pasada la media hora de la etapa inicial. Gabriel Bender abrió la cuenta para el Pingüino en el inicio del partido, pero Claudio Gómez lo empató para el Sangre y Luto, cuando se jugaban 31 minutos del primer tiempo.

Inmediatamente después se produjo un altercado entre dos jugadores que terminó con la expulsión de Cristian Gómez por doble amonestación. A raíz de esto, el futbolista tomó del cuello al árbitro Aldana, quien resolvió rápidamente la suspensión ya que no estaban dadas las garantías para continuar.

Esta es la segunda agresión en dos semanas en el ámbito liguista de Primera División: también fue agredido recientemente Mariano Nadalín. Ahora, resta saber qué sucederá con los minutos que restaban disputarse en barrio Rocamora y qué sanciones habrá.

Cabe destacar que también este miércoles Sportivo Urquiza se puso al día en el torneo doméstico al superar a Don Bosco por 1 a 0 con gol de Benjamín Retamozo, a los 30 minutos de la primera mitad.

Con este resultado, La V Azulada alcanzó las 16 unidades y se puso a uno del Salesiano (17), actual escolta de Patronato (25 puntos).

Tanto Neuquén como Sportivo Urquiza jugaron este miércoles debido a su participación desde el pasado domingo en el Torneo Regional Federal Amateur, donde comparten la Zona 1 de la Región Litoral Sur con Unión de Crespo.

Fixture y resultados | Copa de la Liga | Fecha 10

-Viernes 17/10:

Oro Verde 1-0 Universitario.

-Sábado 18/10:

Los Toritos 1-5 Atlético Paraná.

San Benito 1-1 Camioneros.

Belgrano 0-1 Instituto.

Argentino Juniors 0-3 Patronato.

-Miércoles 22/10

Palermo 1-1 Neuquen (Suspendido).

Sportivo Urquiza 1-0 Don Bosco.

Libre: Peñarol.

Posiciones | Torneo Clausura

1°) Patronato: 25 puntos.

2°) Don Bosco: 17.

3°) Sportivo Urquiza: 16.

4°) Peñarol: 15.

5°) Neuquen: 15*.

6°) Atlético Paraná: 13.

7°) Oro Verde: 13.

8°) Instituto: 13.

9°) Camioneros: 12.

10°) Argentino Juniors: 11.

11°) Universitario: 11.

12°) Belgrano: 10.

13°) Palermo: 9*.

14°) San Benito: 7.

15°) Los Toritos: 1.

*Tienen un partido incompleto por suspensión.