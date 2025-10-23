Talleres sorprendió a Estudiantes en la continuidad del torneo APB

Talleres le ganó a Estudiantes en su cancha y le sacó la posibilidad de ser líder.

Este miércoles por la noche continuó la disputa del torneo de la Asociación Paranaense de Básquet. Por la undécima fecha del campeonato se disputaron dos partidos con la posibilidad de que en uno de ellos surja un nuevo líder del torneo. Finalmente no ocurrió.

Es que en cancha del Club Estudiantes, Talleres venció por 71-61 y le arrebató la posibilidad al Albinegro de unirse a los líderes Sionista y Recreativo con 18 puntos. La derrota dejó al equipo de la Costanera en el lote del tercer puesto junto a Ciclista y Olimpia; mientras que el triunfo dejó a Talleres séptimo, con 15 unidades.

En el otro encuentro de la noche, Quique dio cuenta de Unión de Crespo como visitante por 84-76 y de esta manera se metió en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos. Para el conjunto crespense, la derrota significa el octavo lugar con 14 unidades.

Solo queda un encuentro pendiente en la fecha y se disputará este jueves. Desde las 22, San Martín recibirá a Paracao y darán cierre a la undécima jornada del torneo.

Fixture y resultados | Torneo Clausura APB | Fecha 11

-Martes 21/10:

Patronato 47-74 Recreativo.

Ciclista 79-62 Echagüe.

Olimpia 93-61 Rowing.



-Miércoles 22/10:

Estudiantes 61-71 Talleres.

Unión (Crespo) 76-84 Quique.



-Jueves 23/10:

22: San Martín - Paracao.



Libre: Sionista.



Posiciones (parciales fecha 11)

1°) Sionista: 18 puntos.

2°) Recreativo: 18.

3°) Ciclista: 17.

4°) Olimpia: 17.

5°) Estudiantes: 17.

6°) Quique: 16.

7°) Talleres: 15.

8°) Unión (Crespo): 14.

9°) Rowing: 14.

10°) Paracao: 13.

11°) Echagüe: 12.

12°) Patronato: 12.

13°) San Martín: 9.