Destruyeron más de 250 kilos de droga en un operativo en Concordia

En un operativo coordinado por el Juzgado Federal de Concordia, se incineraron cerca de 230 kilogramos de marihuana y casi 23 kilogramos de cocaína, en un procedimiento de eliminación definitiva de sustancias vinculadas al narcotráfico.

El acto, realizado este miércoles por la mañana, fue supervisado directamente por la jueza federal Dra. Analía Ramponi, junto al secretario Dr. Alan Bergdolt y el fiscal federal Dr. Francisco Bernhart.

Participaron activamente la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos – Departamental Federación, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, quienes aportaron los estupefacientes incautados en distintas causas judiciales.

El procedimiento se desarrolló bajo estricto control judicial y de seguridad, garantizando la transparencia de la medida y el cumplimiento de los protocolos legales.

Desde la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía se destacó que la quema de estupefacientes reafirma el compromiso de las autoridades judiciales y de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que estas sustancias no vuelvan jamás al circuito delictivo.