Lenico Aranda visitó empresas y emprendimientos locales en Ramírez

El diputado provincial Lenico Aranda (JxC-Diamante), visitó General Ramírez. Recorrió distintas empresas y emprendimientos locales, destacando el rol de la producción y el trabajo como motores del desarrollo provincial.

Aranda estuvo en el Molino Harinero Ramírez, una firma con 106 años de trayectoria, que continúa apostando a la tecnología, la innovación y la mano de obra local para sostener y ampliar su capacidad productiva.

Luego fue recibido por Emilio Brauer, propietario de Panadería La Esperanza, con quien dialogó sobre la actualidad del comercio local y los desafíos que enfrentan las pymes familiares para sostener su actividad en un contexto complejo.

Finalmente, el legislador compartió un encuentro con la familia Segura, titulares de Supermercado El Caburé, quienes trabajan en la construcción de su nuevo edificio propio de más de 1.200 metros cuadrados, un importante proyecto que reafirma su compromiso con la ciudad y con el crecimiento del sector privado.

“General Ramírez es un ejemplo de trabajo, esfuerzo y visión empresarial. Desde nuestro lugar queremos seguir acompañando a quienes producen, generan empleo y sostienen la economía real de Entre Ríos”, expresó el legislador.