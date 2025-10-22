Paraná recibirá una nueva edición del "Playing for Change Day"

El Teatro 3 de Febrero de la capital entrerriana recibirá una nueva edición del "Playing for Change Day", un evento músical y solidario que tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción de la nueva sede de la Escuela Playing for Change en Paso del Rey, ciudad de Diamante. Participarán las bandas Dulces Rufianes, Rebel Soul, la Escuela Playing Diamante y la artista Gabi Zonis. La propuesta está programada para este sábado 25 de octubre a las 20.

El encuentro se enmarca en una iniciativa global que busca promover la inclusión y el acceso a la educación musical a través del arte. En Entre Ríos, la escuela Playing for Change funciona desde 2017 en el Teatro Marconi de Diamante, edificio centenario que pertenece a la Sociedad Italiana de esa ciudad. El programa brinda clases gratuitas de música tres veces por semana a niños y adolescentes de entre 7 y 18 años, con un enfoque en instrumentos tradicionales como guitarra, percusión, acordeón y canto. Los géneros que se trabajan son chamamé, chamarrita, guaranía y otras expresiones populares que forman parte del paisaje sonoro del litoral.

El proyecto también incluye talleres especiales y un equipo multimedia conformado por jóvenes estudiantes que registran la evolución del programa, incorporando herramientas de producción audiovisual al proceso formativo. De esta manera, Playing for Change busca construir y ampliar la comunidad y en torno a la música.

Diamante, ciudad situada a orillas del río Paraná y a apenas 45 kilómetros de la capital entrerriana, es una cuna de músicos y tradiciones. En ese sentido, la Escuela Playing for Change representa una continuidad de esa herencia cultural al ofrecer a las nuevas generaciones la posibilidad de formarse de manera gratuita y en contacto con las raíces de su identidad artística.

El "Playing for Change Day" de este año busca precisamente sostener y ampliar ese trabajo. Los fondos recaudados en el concierto serán destinados a la construcción de una nueva sede para la escuela, que permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y ampliar la cantidad de jóvenes que pueden acceder a las clases.

Las entradas tienen un costo de $5.000, disponibles en la boletería del teatro.