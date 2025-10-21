Tini y Rodrigo De Paul comparten un tatuaje secreto

El detalle que confirma su vínculo y sorprendió a los fans.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sumaron una coincidencia más a su historia: ambos tienen tatuado un diseño idéntico, dos corazones tomados de la mano.

El dibujo, pequeño y delicado, está grabado en la muñeca de cada uno y fue notado por sus seguidores en las últimas semanas.

Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre el tatuaje, las imágenes en redes sociales fueron suficientes para que los fanáticos detectaran el símbolo compartido.

En fotos recientes, tanto la cantante como el futbolista dejaron entrever el diseño, que representa unión y cariño.

El gesto reavivó rumores sobre la relación entre ambos, que desde hace meses mantienen un perfil más bajo. Sin embargo, el tatuaje compartido parece ser una señal de que, pese al silencio mediático, el lazo entre Tini y De Paul sigue marcado, incluso en la piel.

Fuente: Noticias Argentinas.