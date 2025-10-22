ATE iniciará un plan de acción con asambleas y jornada provincial de lucha con movilizaciones

El Plenario de secretarios Generales y el Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos, decidió este miércoles iniciar un plan de acción con asambleas, movilizaciones y una gran marcha provincial en unidad intersindical.

El encuentro se realizó en el Salón “Germán Abdala” de la sede del Sindicato en Paraná. El secretario General, Oscar Muntes, abrió la asamblea dando un marco de situación política y económica de la provincia, remarcando el compromiso necesario en las próximas elecciones legislativas del domingo 26, ya que del resultado determinará la fortaleza del gobierno para profundizar las políticas de ajuste y congelamiento que viene aplicando.

Abierto el debate, se continuó con el análisis de las paritarias provinciales y se remarcó la falta de propuestas del gobierno para recuperar el salario. En este sentido, las Seccionales coincidieron en el rechazo de la oferta del Ejecutivo, que implica un congelamiento salarial. Asimismo, se propuso definir un plan de lucha.

Seguidamente los paritarios técnicos dieron un informe respecto al instructivo de recategorizaciones 2025. Expresaron que hubo un retroceso sobre lo acordado en paritaria en cuanto a tomar como base el Instructivo 2022 y habiéndose realizado dos encuentros sin propuestas del gobierno y sin dar respuestas a los puntos presentados por ATE.

Dando cierre al debate, el plenario de secretarios Generales resolvió:

- iniciar un plan de lucha provincial con asambleas y movilizaciones los días jueves 23 y 30 del corriente.

- jornada provincial de lucha y movilización para acompañar a los paritarios

- construir una gran marcha provincial en unidad intersindical.

Sobre el final se informó sobre el proyecto de ley para unificar en 30 horas semanales la carga horaria de las 10 categorías del Escalafón General a fin de resolver la distorsión salarial actual. Este proyecto fue llevado por ATE ante los legisladores del bloque peronista y fue presentado por la diputada Andrea Zoff.