Papelón en vivo: el biógrafo de Milei transmitía por streaming y el algoritmo lo traicionó de la peor manera

Nicolás Márquez realizaba un directo en YouTube cuando aparecieron publicidades sobre “adicción sexual en hombres” y “uso de porno”. El momento se viralizó.

El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, protagonizó un momento sumamente incómodo durante una de sus transmisiones en vivo por YouTube. Mientras realizaba un streaming para sus seguidores, el algoritmo de la plataforma le jugó una mala pasada y mostró publicidades relacionadas con la adicción sexual y el uso de pornografía, generando un papelón que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Nicolás Márquez, escritor y biógrafo del preidente Javier Milei.

Según supo Noticias Argentinas, las imágenes capturadas durante el directo muestran a Márquez en su habitual rol de comentarista, pero sobre la pantalla principal se superponen anuncios con leyendas como "Señales de advertencia no reconocidas de la adicción sexual en hombres" y otra que, acompañada de una ilustración de un joven en el baño con su celular, menciona "Usar porno masturbación para".

El contraste entre el contenido habitual de Márquez, conocido por sus posturas conservadoras y su cercanía ideológica con el presidente Milei, y la temática de las publicidades mostradas por YouTube generó una ola de comentarios irónicos y burlas en las redes.

El incidente expone cómo funcionan los algoritmos de publicidad en las plataformas de streaming, que a veces pueden generar situaciones inesperadas y embarazosas para los creadores de contenido, independientemente de su línea editorial o el tema que estén tratando en ese momento. Aunque Márquez no hizo comentarios sobre el episodio durante la transmisión, las capturas del incómodo momento circularon profusamente, convirtiendo el "papelón algorítmico" en uno de los temas comentados del día.

Fuente: Noticias Argentinas.