Tras la muerte de un hombre, allanaron una vivienda y secuestraron armas en Paraná

Personal de la Comisaría Cuarta de Paraná llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Ayacucho, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías N°2.

La medida judicial se enmarca en una investigación iniciada tras una denuncia relacionada con el fallecimiento de un hombre por causas naturales, según se informó oficialmente.

Los efectivos notificaron de la medida a un hombre de 35 años, presente en el domicilio al momento del operativo, y procedieron al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Durante la intervención, los uniformados incautaron dos armas de fuego y una importante cantidad de municiones, además de dispositivos electrónicos y documentación vinculada al fallecido.

Según se detalló, los elementos secuestrados fueron un revólver calibre .38 corto con cinco cartuchos del mismo calibre; un revólver calibre .22 corto con seis cartuchos del mismo calibre; una caja con 32 cartuchos calibre .22 corto; una caja con 50 cartuchos calibre .22 largo rifle (LR) y tres teléfonos celulares. Además de documentación médica perteneciente al occiso, relacionada con enfermedades cardíacas y pulmonares.

Intervención judicial

Todo lo secuestrado quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°2, que dispuso la continuidad de las pericias correspondientes para determinar la procedencia de las armas y la eventual vinculación de los objetos con la investigación en curso.

El hombre notificado no fue detenido, pero quedó sujeto a las actuaciones judiciales. Desde la fuerza se informó que el fallecimiento del hombre en cuestión fue caratulado como muerte natural, aunque se dispuso la recolección de toda la documentación y elementos de interés para completar el expediente.