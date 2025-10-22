El abogado de L-Gante sostuvo que “está golpeado” y que no es “propietario” de una de sus casas

La denuncia del cantante contra su ex representante trajo aparejado una importante cantidad de repercusiones.

Tras haberse desvinculado y posteriormente haber denunciado a su representante, Maxi “El Brother”, el músico Elián -L-Gante- Valenzuela está “golpeado” anímicamente y descubrió que no es propietario de su casa de Canning, según explicó su abogado, Agustín Rodríguez.

Rodríguez, que anteriormente supo representar a Eugenia “La China” Suárez, indicó que la situación de Valenzuela es “muy delicada y traumática” porque “tenía un vínculo muy bueno y estrecho con sus representantes, pero la situación lo llevó a tener que tomar una decisión En este momento se solicita la rendición de cuentas”.

Así como parafraseó que el músico “anímicamente, está entero, pero golpeado”, Rodríguez reveló: “Me convocó para ver si lo podíamos asesorar con respecto a esta situación y el estudio decidió llevar adelante el tema”.

Por tanto, el letrado explicó las acciones que se tomaron hasta el momento: “Enviamos cartas documentos para intimar a estas dos personas a que rindan cuentas y pongan a disposición toda la información que disponen”.

Además, sostuvo que a ambos se les “revocó los poderes que tenían sobre Elián para realizar determinadas cosas” y añadió: “Por el momento, y hasta tanto no brinden la información solicitada, se abstengan de realizar cualquier acto, contratación o firma de contrato”.

“La semana que viene, a mitad de semana, tendríamos que tener algún tipo de respuesta. De no ser así, tenemos instrucciones de iniciar acciones -legales-”, continuó el mismo abogado, así como señaló el motivo por el que su cliente inició el proceso.

“Decidió actuar cuando vio que no tenía respuesta y se encontró en un estado de liquidez que le impedía realizar sus actividades mínimas. Se preocupó en estos últimos dos o tres meses que fueron bastantes duros para él desde lo económico”, afirmó.

“Se enteró que la casa de Canning no está a su nombre, sino de Lourdes. Tampoco le permiten entrar al barrio porque no es propietario, aunque creía que sí lo era”, concluyó Rodríguez.

Fuente: Noticias Argentinas.