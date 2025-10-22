Bordet: “El domingo tenemos la oportunidad de comenzar a echar luz en tiempos de tanta oscuridad”

El ex gobernador Gustavo Bordet acompaño este miércoles en Villaguay a los candidatos de la lista Fuerza Entre Ríos que competirán el domingo representando al peronismo entrerriano para definir legisladores nacionales. “El camino posible es el de siempre: el del respeto, el de la palabra cumplida, el del Estado presente que escucha y responde. Porque cuando la política se pone del lado de la gente, la esperanza vuelve a ser una certeza”, expresó el diputado nacional.

“Hoy acompañamos en Villaguay el acto de cierre de campaña de Fuerza Entre Ríos, una lista que expresa compromiso, trabajo y esperanza”, señaló Bordet antes de afirmar: “El domingo tenemos una oportunidad, la de empezar a echar luz en tiempos de tanta oscuridad. Ser una oposición que no se conforme con señalar problemas, sino que proponga soluciones y defienda los derechos de quienes hoy fueron olvidados".

“A pesar de un relato sistemático que intenta desmerecer al otro para ocultar la propia impericia, nosotros podemos mirar a los entrerrianos con la serenidad de haber hecho siempre lo que había que hacer. Gobernar con responsabilidad, con obras, con educación, con salud y con respeto. Porque no hace falta inventar enemigos cuando los hechos hablan por sí solos”, manifestó el ex gobernador.

Finalmente, el diputado nacional agradeció a la militancia, “a las y los compañeros que hoy en Villaguay llenaron de afecto, convicción y compromiso este cierre de campaña. Esa fuerza es la que nos impulsa a seguir creyendo en Entre Ríos”.