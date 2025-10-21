Gobernador Mansilla alcanza el 98% de cobertura cloacal y avanza con obras de infraestructura

El presidente municipal de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, destacó recientemente los importantes avances en infraestructura urbana y servicios públicos que lleva adelante su gestión.

Entre los logros más significativos se encuentra el alcance del 98% de cobertura cloacal en la localidad, posicionando a Mansilla como una de las poblaciones con mayor cobertura de la región. “Esto representa un gran paso en términos de salud pública, higiene y calidad de vida para nuestros vecinos”, señaló Pasinatto.

Además, se están ejecutando obras clave como la construcción de badenes en las calles Moreno y Lavalle, entre Urquiza y Pedro Lucero, destinadas a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir daños en la infraestructura vial.

Desde el municipio también se llevan a cabo de forma constante tareas esenciales como: corte de pasto y mantenimiento de espacios públicos, arreglo y mantenimiento de caminos vecinales, recolección de residuos, mejoras en alumbrado público y plazas, acompañamiento a instituciones educativas, deportivas y culturales.

“Cada acción cuenta. Aunque muchas veces no se ve, el trabajo diario construye el bienestar de toda la comunidad. Y estamos convencidos de que para que a Entre Ríos le vaya bien, a Mansilla también nos tiene que ir bien”, concluyó el mandatario local.

Estas acciones forman parte de una estrategia de gestión basada en la planificación, la cercanía con los vecinos y una fuerte apuesta al desarrollo sostenible de la localidad.